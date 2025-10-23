Recibiendo dinero producto de una extorsión, fueron capturados dos individuos en Magangué

La Policía Nacional de Colombia en un rápido operativo a través del grupo GAULA Bolívar logró la captura en flagrancia de Juan David Pérez Fals, alias “Brandon”, y Antonio David Méndez de la Rosa, alias “Toñito”, señalados por el delito de extorsión.

La víctima era la expareja sentimental de alias “Brandon”, quien era sometida a exigencias económicas bajo amenazas y agresiones físicas.

La captura se registró en vía pública del municipio de Magangué, luego de que alias “Brandon” fuera denunciado por intimidar a su excompañera sentimental desde abril de 2025. Según las investigaciones, el extorsionista le exigía sumas quincenales de $150.000 pesos, utilizando la violencia física y amenazas con arma blanca para obtener dinero y al parecer financiar su consumo de estupefacientes.

Durante el procedimiento de captura, los uniformados incautaron $150.000 en efectivo, que correspondían al pago de la extorsión, y dos armas blancas utilizadas para intimidar a la víctima.

Los capturados poseen anotaciones judiciales. Alias “Brandon” ya había sido detenido en 2021 por el delito de porte ilegal de armas de fuego. Por su parte, Alias “Toñito” registra dos anotaciones por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, aunque en esas ocasiones había sido dejado en libertad vinculado al proceso.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización. En las próximas horas un juez de la república definirá su situación judicial.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante de la Policía en el departamento de Bolívar, manifestó: “Estamos comprometidos con la protección de cada ciudadano. La denuncia oportuna es fundamental para desarticular las redes criminales dedicadas a la extorsión. Invitamos a todos a confiar en la institución y a comunicarse con nuestras líneas de atención ante cualquier situación sospechosa.”