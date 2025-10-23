“Que las quiten”: Benedetti sobre suspensión de ayudas de Estados Unidos para Colombia

Colombia se encuentra a la expectativa de la nueva tensión entre los mandatarios Donald Trump y Gustavo Petro, y las recientes advertencias del presidente estadounidense contra Colombia.

Y es que es miércoles el mandatario norteamericano arremetió contra Petro, lo llamó “matón” y un ”hombre malo que produce drogas”.

Pero además de esto, anunció que suspendieron todos los pagos para Colombia, y advirtió que podrían venir más represalias para el país.

“Tenga cuidado o tomaremos medidas muy severas contra él y su país”, señaló.

¿Qué respondió Benedetti sobre esto?

El ministro colombiano salió a defender al presidente y señaló que lo qué pasa es que Donald Trump está siendo asesorado por la derecha colombiana, que le habla lo que no es y con la intención de dañar la relación con el mandatario.

“Yo lo que creo es que el presidente Trump no conoce bien al presidente Petro, ni al país, ni dónde geográficamente queda Colombia. Y se deja llevar por algunas personas cercanas, que solamente escuchan a la derecha colombiana, que le llevan una cantidad de argumentos infundados y malintencionados”, dijo el ministro.

Se refirió también a la suspensión de ayudas de Estados Unidos para Colombia, y señaló “que las quiten”.

Cuestionó que las denominen “ayudas“, porque son dineros “que envían para que contraten con empresas gringas, para que ellos mismos yo con yo, se contraten para una guerra contra la droga fallida“.