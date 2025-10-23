Proyecto de Mediación Escolar en María La Baja: una apuesta por la paz desde las aulas

En el marco de la conmemoración de sus 110 años de historia, la Cámara de Comercio de Cartagena, a través de su Centro de Arbitraje y Conciliación (CAC-CCC), dio inicio al proyecto “Construyendo Cultura de Paz: Mediación Escolar en San Francisco 2025”, una iniciativa que promueve la convivencia, el diálogo y los métodos alternativos de resolución de conflictos en la Institución Educativa San Francisco, del municipio de María La Baja, Bolívar, territorio históricamente afectado por la violencia y la desigualdad.

El programa, estructurado en tres ciclos: Sensibilización y Diagnóstico, Formación y Práctica, e Implementación y Sostenibilidad, busca formar mediadores escolares entre estudiantes, docentes y padres de familia, fortalecer las habilidades socioemocionales y consolidar espacios de diálogo que contribuyan a la reconciliación y al respeto por la diferencia.

Además, contempla la creación de un Centro de Mediación Escolar dentro de la institución, orientado a garantizar la sostenibilidad del proceso y el fortalecimiento de la cultura de paz en el entorno educativo.

Con el liderazgo del equipo técnico del CAC-CCC y el acompañamiento de un grupo interdisciplinario de consultores, psicólogos y talleristas, esta iniciativa avanza con el firme propósito de convertir las escuelas en escenarios de transformación social, impulsando la reconstrucción del tejido comunitario y la formación de jóvenes líderes comprometidos con la resolución pacífica de los conflictos.

“Apostarle a la mediación escolar es creer en la educación como el camino más sólido hacia la paz. Desde la Cámara de Comercio de Cartagena queremos acompañar a los jóvenes en la construcción de una nueva forma de relacionarse, basada en el respeto, el diálogo y la empatía. Es así como seguimos tejiendo progreso en Bolívar, desde las aulas y para la vida.”, Andrea Piña Gómez, presidenta ejecutiva de la *Cámara de Comercio de Cartagena.

Con este proyecto, la Cámara de Comercio de Cartagena reafirma su compromiso con la construcción de territorios de paz, apostándole a la educación y a la mediación como herramientas poderosas para prevenir la violencia y promover la convivencia armónica en las nuevas generaciones._