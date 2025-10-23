Presuntos secuestradores de turistas mexicanos en Cartagena fueron enviados a la cárcel

El Juez 18 de control de garantías de Cartagena dictó medida de aseguramiento intramural en contra de tres presuntos integrantes del grupo delincuencial “Los Corales”, implicados por el delito de secuestro extorsivo agravado de una pareja de turistas mexicanos en alta mar.

Los procesados serán enviados a la cárcel de San Sebastián Ternera, mientras continúa la investigación liderada por el fiscal Pedro Díaz Pacheco.

De acuerdo con las autoridades, los detenidos habrían retenido a las víctimas a bordo de una lancha, exigiendo el pago de $1.800.000 bajo amenazas de arrojarlos al mar, utilizando un datáfono portátil para la transacción.

El alcalde Dumek Turbay Paz celebró la decisión judicial y reiteró que “en Cartagena no habrá espacio para quienes pretendan intimidar o afectar a los turistas; la ciudad debe ser un destino seguro y respetuoso”.

El distrito, junto a la Policía Metropolitana de Cartagena y la Fiscalía General de la Nación, reafirma su compromiso con la seguridad, la justicia y la protección de quienes visitan la ciudad.