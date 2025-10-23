Policía de Bolívar capturó a ‘Rubiela’ con arma de fuego ilegal

La Policía Nacional de Colombia a través de la seccional de Tránsito y Transporte logra la detención de una mujer de 54 años, conocida como “Rubiela”, por el delito de porte ilegal de armas de fuego, luego de que se le encontrara una escopeta oculta entre sus pertenencias durante un registro en la carretera.

El hecho se registró en la ruta 2515, kilómetro 87, vía Sincelejo - Calamar, durante un puesto de control rutinario de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar.

La mujer, que se movilizaba como acompañante en un vehículo de servicio particular, fue requerida por los uniformados para una revisión de sus pertenencias. Al inspeccionar una bolsa plástica de color negro, que contenía supuestas “plantas medicinales”, los policiales hallaron un arma de fuego tipo escopeta convencional, marca Ruger, calibre 16, la cual había sido modificada.

Inmediatamente, la ciudadana, identificada como “Rubiela” de 54 años, fue capturada en flagrancia. La detenida y el arma incautada fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda por el delito de porte ilegal de armas de fuego.