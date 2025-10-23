Oxohotel convierte a Cartagena en el escenario perfecto para bodas y lunas de miel

En medio de este reconocimiento internacional, OxoHotel Hospitality Management Group invita a descubrir la magia de sus siete propiedades —desde el encanto de la ciudad amurallada hasta la serenidad de Isla Corona— donde el romanticismo, la hospitalidad y los paisajes del Caribe se unen para celebrar el amor.

“Cartagena es un destino auténtico que respira historia, cultura y romanticismo. Cada una de nuestras propiedades ofrece una propuesta distinta para vivir momentos únicos, desde ceremonias íntimas hasta celebraciones inolvidables junto al mar. Hoy por hoy OxoHotel tiene una gran propuesta hotelera en Cartagena que va desde Bocagrande, la Ciudad Amuralla, el Cabrero, Manzanillo del Mar y hasta la Isla Corona”, afirma Juan Carlos Galindo, CEO de OxoHotel Hospitality Management Group.

Con una amplia trayectoria en la operación hotelera y en la organización de eventos, OxoHotel ha consolidado una propuesta integral para bodas y lunas de miel que combina lujo, personalización y servicio impecable. Los hoteles del grupo en Cartagena ofrecen escenarios exclusivos y planes diseñados para que cada pareja viva una experiencia verdaderamente memorable. Igualmente, es importante destacar que, la industria de bodas en Cartagena cuenta con una amplia gama de proveedores y servicios de alta calidad disponibles para planificar y ejecutar bodas memorables. Desde wedding planners experimentadas hasta talentosos chefs, fotógrafos y diseñadores de flores, hay profesionales expertos disponibles para satisfacer todas las necesidades y deseos de las parejas.

Reconocida por su encanto colonial, sus calles empedradas, sus imponentes murallas, sus balcones llenos de flores, sus impresionantes vistas al mar y su romántico ambiente, Cartagena es el destino ideal para celebrar el amor y el compromiso.

Siete escenarios donde el amor cobra vida

Santa Catalina Hotel

Este Hotel boutique en el corazón del casco amurallado de Cartagena, convierte cada boda en una experiencia mágica en su rooftop La Cata, un escenario panorámico con vista 360° hacia la Torre del Reloj y la majestuosa Catedral de Santa Catalina de Alejandría. Este espacio, perfecto para ceremonias simbólicas al atardecer o recepciones bajo las estrellas, combina la esencia del romance caribeño con una propuesta gastronómica inspirada en los sabores locales, música envolvente y una atmósfera que celebra el amor en su máxima expresión.

Sophia Hotel

Ubicado frente a la Plaza de la Aduana, en el corazón del Centro Histórico de Cartagena, Sophia Hotel combina elegancia, calidez y una atmósfera íntima que lo convierte en el escenario ideal para celebrar el amor. Todos los eventos —desde los planes preboda y postboda hasta la ceremonia principal— se realizan en Urania Rooftop, un espacio icónico reconocido entre el 10% de los lugares más populares del mundo según los Travellers’ Choice Awards 2025 de Tripadvisor. Su vista panorámica hacia la Plaza de la Aduana y la iglesia de San Pedro Claver ofrece un telón de fondo incomparable para crear recuerdos únicos.

Ermita Cartagena, a Tribute Portfolio Hotel by Marriott

Con casi un siglo de historia, este icónico hotel combina el encanto de la arquitectura colonial con un estilo contemporáneo que celebra la esencia de Cartagena. Ubicado en el Barrio La Cabrera muy cerca de la Catedral de Cartagena y la tradicional Iglesia la Ermita del Cabrero, ofrece un entorno inigualable para bodas llenas de romanticismo. Su terraza, con vista al mar y atardeceres dorados, es el escenario perfecto para ceremonias simbólicas, mientras que su elegante salón con capacidad para 120 invitados brinda el ambiente ideal para recepciones inolvidables.

Holiday Inn Express Bocagrande, Cartagena

Ideal para quienes buscan modernidad y confort, este hotel ofrece varios espacios versátiles para celebrar momentos especiales en un ambiente contemporáneo. Sus salones interiores, con capacidad para eventos sociales y reuniones privadas, brindan comodidad, diseño funcional y la más alta tecnología para garantizar una experiencia impecable. La terraza, con vista a la ciudad, se convierte en el escenario perfecto para recepciones al atardecer, cócteles o celebraciones íntimas bajo el cielo cartagenero.

Nacar Hotel Cartagena, Curio Collection by Hilton

Con un estilo colonial y vanguardista, Nácar Hotel Cartagena ofrece una propuesta única para bodas y celebraciones. Su espacio Casa Collection puede alquilarse en su totalidad, brindando una experiencia íntima y personalizada que combina alojamiento, recepción y fiesta en un mismo lugar, como si se tratara de una casa propia en el corazón de Cartagena. A esto se suman también escenarios encantadores como La Magnolia Rooftop y UMA Cantina Peruana, perfectos para vivir momentos auténticos y celebrar de manera inolvidable.

Grand Sirenis Cartagena

Ubicado en primera línea de playa, este resort combina el encanto tropical con el confort de un entorno exclusivo. Su club de playa es uno de los escenarios más cautivadores para celebrar bodas o pedidas de mano, con una vista privilegiada al mar Caribe y al atardecer. Espacios amplios, atención personalizada y una propuesta gastronómica con sabor local e internacional convierten cada evento en una experiencia mágica e inolvidable.

Isla Corona

A pocos minutos de la costa, esta isla paradisíaca es un refugio natural ideal para quienes buscan una celebración íntima y sostenible. Su propuesta eco amigable y su entorno rodeado de manglares y aguas cristalinas crean el ambiente perfecto para pedidas de mano, ceremonias privadas o escapadas románticas en conexión con la naturaleza.

Romance con sello OxoHotel

Cada una de las propiedades de OxoHotel en Cartagena se distingue por su atención al detalle, su oferta gastronómica de alto nivel y su capacidad para diseñar experiencias que reflejan la esencia de cada pareja. En un destino que brilla como la capital del romance en Sudamérica, OxoHotel se consolida como el punto de partida de las más hermosas historias de amor frente al mar.