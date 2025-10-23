Niño que recibió golpiza se encuentra clínicamente estable y sin déficit neurológico

Desde Casa del Niño Hospital Infantil, nos permitimos informar que en nuestras instalaciones está siendo atendido un paciente que ingresó a nuestra institución por lesiones producidas presuntamente tras una agresión en su entorno escolar. El paciente recibe atención integral por parte de un equipo multidisciplinario de especialistas que adelanta todos los estudios y tratamientos necesarios para su manejo. Actualmente, el paciente se encuentra clínicamente estable, consciente, tranquilo y sin déficit neurológico.

En Casa del Niño rechazamos enérgicamente cualquier forma de agresión por bullying (acoso) que ponga en riesgo la integridad y salud de los menores de edad. A nivel nacional, según datos del Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar (SIUCE), desde 2020 y hasta marzo de este año se han registrado 11.161 casos relacionados con acoso escolar, ciberacoso y agresión escolar.

Invitamos a toda la comunidad a fomentar la sana convivencia, el respeto mutuo y la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. Su bienestar es responsabilidad de todos.

Agradecemos las expresiones de solidaridad y solicitamos respetar la privacidad del paciente y su familia mientras continúa su proceso de recuperación.