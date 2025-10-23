Mr. Black lanzó el álbum ZOYEE con un concierto desde la cárcel de mujeres

Mr. Black, El Presidente del Género, lanza ZOYEE, un álbum que reúne lo mejor de su historia musical con temas inéditos cargados de autenticidad. Esta nueva producción es una propuesta honesta que recoge relatos conmovedores y reales.

El primer sencillo, “Bichota”, llega con fuerza acompañado de un videoclip grabado en la cárcel Distrital de mujeres de Cartagena, cuya protagonista es una de las reclusas, el artista quiso dar protagonismo a la resiliencia y al poder de renacer. Durante el rodaje, Mr. Black manifestó: “La libertad empieza cuando te atreves a soñar. Sí se valen las segundas oportunidades.”

El artista realizará este 24 de octubre el lanzamiento oficial de BICHOTA y de su álbum ZOYEE desde la Cárcel Distrital de Mujeres de Cartagena. Con este gesto, Mr. Black busca agradecer el respaldo recibido por parte de la Cárcel Distrital y la Alcaldía de Cartagena, instituciones que apoyaron la grabación del videoclip y la construcción del mensaje social detrás del proyecto.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Más que un estreno musical, el artista quiere convertir este momento en un acto de sensibilización y reflexión, invitando al público a reconocer el valor de las segundas oportunidades y el poder transformador de la música en contextos de privación de la libertad.

El álbum estará disponible en todas las plataformas digitales el 23 de Octubre.