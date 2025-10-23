Más de 7.132 metros cuadrados fueron restituidos en recuperación gradual de Chambacú, sector Papayal

Con 32 negocios ya desalojados en el sector Papayal, en Chambacú, tras décadas de ocupación ilegal del espacio público, culminó el miércoles el operativo de restitución gradual del predio que desde ahora pertenece a todos los cartageneros y no a particulares que, de manera fraudulenta, se lucraron durante décadas con su uso. En total, tras el procedimiento de desalojo, han sido restituidos más de 7.132 metros cuadrados.

Tras el operativo conjunto liderado por la Inspección de Policía de la Comuna 2, con el acompañamiento de la Alcaldía Mayor de Cartagena, y en articulación con la Policía Metropolitana, también avanza la completa demolición de cada uno de esos comercios ilegales, como talleres, cantinas, llanterías, tiendas, hospedajes e invasiones.

De manera preventiva, la zona está siendo completamente cercada, con presencia de vigilancia permanente, mientras avanza el proceso de demolición de la totalidad de los 32 negocios ya desalojados.

Dicho espacio, tras su recuperación por parte de la Alcaldía Mayor de Cartagena, será usado como complemento del Complejo Deportivo Nuevo Chambacú que—con avances que ya superan el 51%— como un epicentro para el disfrute de miles de cartageneros y visitantes, visionado por el alcalde Dumek Turbay Paz.

La diligencia se dio en cumplimiento de la orden No. 003 de la Inspección de Policía de la Comuna 2, del pasado 31 de enero y ratificada en segunda instancia por la Secretaría del Interior el pasado 26 de febrero, en proceso de restitución del predio por posesión y mera tenencia, ratificado a través de las instancias legales correspondientes, a pesar de los esfuerzos de terceros que han pretendido frenar una obra que albergará la recreación y la formación digna de los futuros deportistas de Cartagena.

Cabe recordar que más de 15 tutelas instauradas por los invasores, algunas con argumentos inválidos que buscaron inducir al error a jueces, fueron desestimadas por los juzgados, quienes avalaron la legalidad de la orden de recuperación del espacio público.

La diligencia, liderada por la Inspección de Policía de la Comuna 2, desde el Distrito contó con el acompañamiento de la Secretaría del Interior, Secretaría de Participación y Desarrollo Social, la Umata Cartagena, Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD), Cuerpo de Bomberos, Gerencia de Espacio Público y Movilidad (GEPM), Corvivienda, Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) y Secretaría del Interior, a través de la Oficina de Apoyo Logístico.

También hicieron presencia la Personería Distrital, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Migración Colombia, entre otros, como garantes del procedimiento y respeto por los derechos humanos.

Cabe resaltar que, a diferencia del proceso de desalojo con acompañamiento de la Fuerza Pública en contra del uso irregular del predio de Chambacú, por parte de comercios como talleres, llanterías, cantinas, tiendas, hospedajes e invasiones; la Alcaldía Mayor de Cartagena lideró un proceso integral de reubicación de familias que salieron del lugar, de manera voluntaria, y que hoy habitan en nuevos hogares en condiciones dignas. En total fueron 37 núcleos que hoy disfrutan de un techo digno.

En total, a través de la gestión de la Alcaldía Mayor de Cartagena, 104 familias que habitaban en medio de precarias invasiones en Chambacú han sido ubicadas en sus nuevos hogares con condiciones dignas.

De las 104 familias — 67 que vivían en las llamadas Pesebreras y 37 otros en puntos del lote de Chambacú— ahora residen en hogares en Caminos del Cerro, Torres de Sevilla y Edificio Giomar.

“Este gobierno liderado por nuestro alcalde Dumek Turbay Paz tomó la decisión de recuperar Chambacú para transformarlo. Hoy reafirmamos a la ciudadanía que la ley se cumple, pero que también la dignidad de las familias es prioridad. Con decisión y respeto demostramos que sí es posible recuperar el espacio público y construir una Cartagena más ordenada”, concluyó Bruno Hernández, secretario del Interior y convivencia ciudadana.