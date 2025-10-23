Marian Rojas Estapé, escritora con más libros vendidos en Colombia habla sobre emociones y traumas

En el mes de la Salud Mental, la reconocida psiquiatra, psicoeducadora e influencer española Marian Rojas Estapé recibió la Orden de la Democracia Simón Bolívar, esta es la máxima distinción entregada por la Cámara de Representantes.

Este acto, fue liderado por la representante a la Cámara Olga Lucía Velásquez, quién reunió a figuras del sector salud y académico, entre ellas Luz Adriana Salcedo, directora ejecutiva del Centro Internacional de Educación Emocional y Neurociencias; Gabriel Carrasquilla, presidente de la Academia Nacional de Medicina de Colombia; y el viceministro de Salud, Hernán Urrego.

“La doctora Marian Rojas ha logrado traducir lo complejo en elemental, lo difícil de entender en algo sencillo y lo inalcanzable de la neurociencia en algo accesible. Nos enseña a humanizar la salud mental, a hablar de lo que sentimos y a conectar con nuestra humanidad”, dijo la Representante a la Cámara, Olga Lucia Velásquez.

Esta distinción reconoce el trabajo de Rojas Estapé como una de las principales divulgadoras de la salud mental en el mundo hispano. Autora de best sellers como Cómo hacer que te pasen cosas buenas, Encuentra tu persona vitamina y Recupera tu mente, reconquista tu vida, ha logrado impactar a millones de personas con su enfoque práctico y humano.

“Me emociona profundamente este reconocimiento, recibir este homenaje en Colombia, un país que valora la salud mental y el trabajo por el bienestar emocional, es un honor inmenso que me llena de gratitud”, dijo la psiquiatra española, Marian Rojas.

Su conferencia se centró en hablar sobre traumas, emociones y bienestar

Marian Rojas Estapé se presentó este 22 de octubre 2025 en el Movistar Arena de Bogotá, como parte de su gira internacional Mentes Expertas. Durante su conferencia, abordó temas como el trauma, las emociones, la somatización, el miedo y la gestión emocional, con el propósito de ofrecer herramientas para poder comprender el origen de las emociones y su impacto en el cuerpo.

“Son dos horas donde hablo de todo lo que tiene que ver con el trauma, las emociones, cómo ser persona vitamina, cómo es nuestra voz interior y qué es tener buena salud mental”, explicó la psiquiatra.

La gira de Mentes Expertas, que llegó por primera vez a Colombia, buscó acercar contenidos de bienestar emocional y desarrollo humano a un público amplio.

Marian es una de las escritoras con más libros vendidos en Colombia

Marian Rojas Estapé no solo es una de las psiquiatras más reconocidas de Iberoamérica, sino también una de las escritoras más vendidas en Colombia, autora de los libros; “Cómo hacer que te pasen cosas buenas”, “Encuentra tu persona vitamina”, y “Recupera tu mente, reconquista tu vida”. Su capacidad para combinar ciencia, psicología y herramientas prácticas de vida la han consolidado como referente en temas de salud mental, relaciones humanas y equilibrio emocional en tiempos digitales.