Horóscopo del profesor Salomón para HOY 23 de octubre: es día limpiar las energías en su hogar

El día 23, habla de un día lleno de amor, las personas nacidas en esta fecha son muy intuitivas, que no se les puede mentir fácil y son muy sinceras. Son personas cerradas al amor, pero cuando llega, se entregan totalmente. Su año empezó en una Luna nueva, por tanto, debe esperar muchos cambios y oportunidades nuevas en su vida. El profesor Salomón le recomienda aprovechar la etapa de la Luna, pare realizar una limpieza de energías en su hogar.

El número del día es el 2121, la recomendación, poner canela en los zapatos para la prosperidad, el color, es el amarillo, y la fruta, es el mango.

Horóscopo del profesor Salomón para este 23 de octubre de 2025

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Para las personas nacidas en este día, el dinero estará llegando en cantidad importante, sin embargo, debe tener más seguridad en usted mismo, pues es muy inteligente, astuto y capaz, debe confiar en esto para poder cumplir sus metas. Tenga cuidado con el amor, pues reflexione si hay cosas que puede cambiar o mejorar para que este aspecto también pueda fluir de mejor manera.

Número del día: 7098.

Recomendación: La miel de amor.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Debe tener mucho cuidado con los enemigos, pues hay personas que no son sinceras y la están traicionando. Debe tomarlo bien, pues a pesar de que puede doler enterarse de estas cosas, es lo mejor para su vida. En próximos días le propondrán nuevos viajes, debe aceptarlos, pues esto le servirá para recargar energías.

Número del día: 6038.

Recomendación: El velón de las siete potencias.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

Las personas de este signo estarán pasando por muchas cosas, sin embargo, en próximos días las cosas se acomodarán, con este ajuste, llegarán todas las cosas que merece y por lo que ha estado trabajando. En cuanto al trabajo, aquellas personas que no tienen, les llegarán propuestas, y para quienes lo tienen, mejorarán sus condiciones.

Número del día: 1233.

Recomendación: El vino para el amor.

Cáncer (Del 21 de junio al 22 de julio)

Las cosas estarán cambiando a su favor, la carta del tarot, muestra una escalera, la cual le ayudará a subir paso a paso para cumplir todas las metas que se propone, no importa cuál sea el ritmo, si rápido o lento, lo importante, es que llegará. En estos días tendrá una propuesta relacionada con un préstamo o con un banco, debe tomarla, pues esto le traerá buenos resultados.

Número del día: 7790.

Recomendación: El baño liga del dólar.

Escorpión (Del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Las personas de este signo deben tener mucha paciencia, pues el desesperarse solamente causará que aleje las cosas que tanto ha esperado. Según la lectura de la carta, próximamente tendrá un renacer, es decir, que podrá vencer todos los obstáculos y tendrá nuevas oportunidades para cumplir todas sus metas.

Número del día: 1593.

Recomendación: El agua direccionada antiestrés.

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

Próximamente, tendrá que hacer un cambio, pues es de vital importancia para que se puedan equilibrar todas las situaciones en su vida. Además, su signo se encuentra lleno de fortuna, y es la razón por la que quizás le han llegado alegrías y oportunidades que no sabe de donde llegaron. Esto también le traerá muchas mejoras y estabilidad.

Número del día: 0234.

Recomendación: El velón lluvia de oro.

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Las personas de este signo estarán de celebración, todo lo que se encuentra haciendo y por lo que tanto está trabajando, tendrá un gran resultado, las cosas que estaban pendientes por fin las podrá culminar. Si ha estado pensando en viajar, este es el momento de planearlos, pues próximamente los podrá realizar. Recuerde controlar su mal genio, pues la tranquilidad es importante para que todo lo que se propone pueda fluir.

Número del día: 1538.

Recomendación: El velón abre caminos.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Las personas de este signo estarán viendo dinero en grandes cantidades, podrá pagar algunas deudas que tenía, pero también, le llegará una fuente, dinero que no estaba esperando. Además, los nuevos planes que se proponga, tendrá la posibilidad de llevarlos a cabo. Si desea cambiar de vivienda, puede empezar con los trámites, pues todo le saldrá fácilmente y será de beneficio.

Número del día: 9619.

Recomendación: La casa de Santa Marta.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Las personas sagitario deben tener mucho cuidado, no se deben atar de nadie ni de ninguna cosa, deben tener cuidado de los vicios, pues no hay que estar apegados a cosas que no traen nada bueno para su vida, además, es momento de cambiar, mejorar y renovar. Tenga en cuenta que las personas que se encuentran a su alrededor, también son importantes en determinar si se estanca o progresa en la vida.

Número del día: 8814.

Recomendación: La voladora.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Llegarán cosas interesantes a su vida relacionadas con papeles, ya sean herencias o pensiones, que finalmente estarán beneficiando su vida. Si desea realizar remodelaciones en su casa, así sea cambiar de muebles, es un buen momento para hacerlo, pues en el lugar donde usted vive, debe tenerlo como más le guste.

Número del día: 4059.

Recomendación: La crema de ámbar.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Es momento de descansar y recargar baterías, pues vendrán días de mucho trabajo y de mucha actividad. Próximamente, también llegarán diferentes situaciones relacionadas con dinero, pues hace mucho ha estado esperando que este llegue para poder solucionar diferentes situaciones y por fin tendrá la posibilidad de hacerlo

Número del día: 9998.

Recomendación: El vencedor.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

A las personas de este signo les llegará mucho dinero, ya sea que se lo paguen o se lo gane, si ha estado sin trabajo, finalmente le llegarán noticias relacionadas con este aspecto, ya sea a final de este mes o comienzos del siguiente. También, le llegarán oportunidades de viajar, sin importar si es por invitaciones o por nuevos proyectos, se le dará y le llegará acompañado de mucho éxito.

Número del día: 5231.

Recomendación: El velón lluvia de plata.

