Gobernación de Bolívar lanza la segunda fase del proyecto Matié

Podrán acceder a jornadas de capacitación, dotación de maquinaria, acompañamiento permanente y apoyo en la comercialización de los productos de sus patios productivos o asociaciones.

Este proyecto, que promueve la seguridad alimentaria, el tejido social y el fortalecimiento de capacidades económicas, productivas y agrícolas, consolida su impacto con la puesta en marcha de su segunda fase. En esta nueva etapa, Matié amplía su alcance a cuatro nuevos territorios del departamento, fortaleciendo cuatro asociaciones: dos en María La Baja y dos en Turbaco, y 31 patios productivos en el municipio de San Fernando y Cartagena.

Gracias a la articulación entre la Gobernación de Bolívar y la Fundación Granitos de Paz, 295 nuevas mujeres serán las protagonistas de esta expansión, avanzando en su autonomía económica, liderazgo comunitario y en la mejora de la calidad de vida de sus familias.

Resultados que florecen en Bolívar

Durante su primera fase, Matié transformó la vida de 720 emprendedoras del campo bolivarense, quienes hoy se encuentran organizadas, empoderadas y decididas a seguir construyendo comunidades sostenibles.

Este proceso ha permitido consolidar un modelo productivo que ya abastece a restaurantes y hoteles del departamento, con la siembra y producción de flor de jamaica, arroz, cacao, rúgula, mizuna y otras hortalizas cultivadas en zonas rurales.

“Fortalecer más unidades productivas bolivarenses es seguir transformando el futuro. Expandir los horizontes de las oportunidades a más emprendedoras y apostar por la tecnificación y el empoderamiento, significa más mano de obra calificada produciendo lo nuestro y más familias beneficiándose directamente”, destacó el Gobernador de Bolívar, Yamil Arana, durante el acto de lanzamiento de esta fase, realizado en el Centro Administrativo de la Gobernación de Bolívar en el municipio de Turbaco.

Por su parte, la Primera Gestora Social de Bolívar, Angélica Salas, afirmó que “Cada mujer que crece y cada familia que prospera con su patio productivo es el reflejo de un Bolívar Mejor. Con Matié somos testigos de una verdadera transformación social, cosechando esperanza junto a los sabores de nuestra tierra”.

Desde la Fundación Granitos de Paz, su directora Gina López Gulfo, resaltó el compromiso con el que han venido llevando a cabo el proyecto, “Nos sentimos profundamente orgullosos de acompañar esta siembra de esperanza, cada granito de confianza que ponemos en una mujer, florece en bienestar para toda una comunidad”.

Mediante una siembra simbólica en una troja, el Gobernador Yamil Arana, la Primera Gestora Social Angélica Salas, la Secretaria de la Mujer y Desarrollo Social, Sofía Navas, y la Directora de Granitos de Paz, Gina López Gulfo, reafirmaron su compromiso con el campo bolivarense y la autonomía económica de las mujeres, y marcaron el inicio formal de esta gran fase II.

Con la expansión de Matié, la Gobernación de Bolívar reitera su apoyo al desarrollo integral de las mujeres rurales y el fortalecimiento de la economía local, este esfuerzo conjunto impulsa un modelo de transformación que siembra oportunidades y consolida un Bolívar más productivo, equitativo y sostenible.