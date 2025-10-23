Festival de Tambores de Palenque en 2025 dejó efectos económicos superiores a $1000 millones

Un estudio elaborado por el Departamento de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Cartagena y la Universidad de La Guajira, con el apoyo del ICULTUR y la Gobernación de Bolívar, estimó en $1.099 millones el efecto económico generado por el Festival de Tambores y Expresiones Culturales de Palenque 2025.

Durante los días de realización del evento, se aplicó una encuesta a 461 asistentes, con el propósito de caracterizar su perfil y conocer los patrones de gasto asociados al Festival, información clave para la estimación del impacto económico.

De acuerdo con el análisis, los sectores más beneficiados fueron Alojamiento y servicios de comida, con un 60% del total del efecto económico (equivalente a unos $658 millones); seguidos por Actividades profesionales, científicas y técnicas (23%); Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, y otras actividades de servicios (14%); Educación (2%); y Transporte terrestre y por tuberías (1%).

Del total, el 44% del efecto económico correspondió al gasto de los asistentes al Festival (aproximadamente $480 millones), seguido por el gasto de los organizadores con un 35% ($386 millones) y un derrame económico de $233 millones, equivalente al 21% del efecto total.

El estudio también evidenció que el 89% de los visitantes reside en Colombia, mientras que el 10,2% son internacionales. La mayoría de los asistentes no reside en Palenque (56,01%), y de ellos, el 72,5% viajó motivado específicamente por el Festival.

En promedio, los visitantes permanecieron tres días en el destino: el 49,3% se alojó en hoteles u hostales, el 37% en casas o apartamentos de familiares, y el 8% en viviendas arrendadas.

Estos resultados confirman la relevancia del evento para la economía local, al atraer visitantes que dinamizan el comercio, los servicios y el turismo.

“El Festival de Tambores de Palenque es mucho más que una celebración cultural: es una plataforma que impulsa el desarrollo local, fortalece el tejido empresarial y visibiliza la riqueza patrimonial del primer pueblo libre de América. Este estudio demuestra cómo la cultura también puede ser un motor económico y de inclusión para Bolívar”, afirmó Andrea Piña Gómez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena.

En el perfil demográfico de los asistentes se destaca una edad promedio de 35 años, con 52,3% hombres y 45% mujeres.

La mayoría (66%) son trabajadores independientes o empleados, seguidos por un 17% de estudiantes. En cuanto a identidad étnica, el 22% se reconoce como afrocolombiano, el 21% como palenquero y otro 21% no se identifica con ninguna etnia.

El 64,9% asistió por primera vez al Festival, mientras que quienes ya habían participado lo habían hecho, en promedio, en siete ediciones anteriores, lo que refleja su consolidación y proyección hacia nuevos públicos. Finalmente, el 85% calificó su experiencia en Palenque como “muy buena” o “buena”.