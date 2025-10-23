Neiva

Ex directivo de Planeación de campoalegre Huila, judicializado por uso indebido de maquinaria.

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Yovany Peña Fierro, exdirector operativo de la Secretaría de Planeación, Infraestructura, y Asuntos Sociales de Campoalegre (Huila), por su presunta responsabilidad en el uso indebido de maquinaria amarilla para beneficiar a un particular.

Acusado por la Fiscalía por comportamiento irregular en la administración.

Según la investigación del CTI de la Fiscalía, el procesado habría dado la orden al operador de una retroexcavadora, de mover la maquinaria a un predio de propiedad privada y así beneficiar a un particular.

De acuerdo a la imputación del fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Huila, el ex director fue acusado por el delito de peculado por uso, cargo que no fue aceptado.

La fiscal del caso, dijo que el exdirector tenía entre sus responsabilidades, programar la labor de los conductores adscritos a la dependencia, para que atendieran las órdenes de la administración municipal y las necesidades de la comunidad, no obstante, Peña Fierro habría incumplido dichas funciones.

Se evidenció que entre el 18 y 19 de julio de 2020, cuando Peña Fierro era el director operativo de la secretaría presuntamente, dio la orden para que se moviera la maquinaria hasta un predio ubicado en zona rural de la vereda La Vega de Campoalegre.

Al parecer, el equipo de obra pública habría sido utilizado para realizar trabajos en un terreno perteneciente a un establecimiento comercial, sin que existiera justificación legal ni administrativa para la realización de dichas actividades.

