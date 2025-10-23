En Bolívar, Policía Comunitaria busca reducir homicidios y lesiones personales

En un esfuerzo conjunto para reducir los índices de violencia en el departamento de Bolívar, la Policía Nacional de Colombia ha implementado una estrategia innovadora que combina educación, sensibilización y acciones directas en el territorio.

Esta iniciativa tiene como objetivo prevenir delitos como el homicidio, las lesiones personales y la violencia intrafamiliar, promoviendo la convivencia pacífica en zonas urbanas y rurales.

El programa, que ha sido bautizado como “Tolerancia y Seguridad para Todos”, incluye recorridos puerta a puerta en barrios, áreas comerciales y comunidades rurales identificadas como puntos críticos por su alta incidencia de intolerancia.

Con este acercamiento personal, los agentes buscan no solo identificar problemas específicos, sino también construir confianza con los habitantes y motivarlos a adoptar comportamientos preventivos.

Uno de los pilares clave de la estrategia es la realización de charlas de sensibilización en las que se abordan temas como la resolución pacífica de conflictos, la importancia de la tolerancia en las relaciones interpersonales y la necesidad de denunciar cualquier situación de riesgo. Los talleres también enfatizan la prevención de riñas, que en muchos casos terminan en lesiones graves o incluso en homicidios.

Adicionalmente, los policías comparten recomendaciones prácticas para mejorar la seguridad, tales como reportar a las autoridades cualquier actividad sospechosa, evitar transitar por zonas de alto riesgo en horarios nocturnos y mantener siempre a la mano el número del cuadrante policial.

Estas medidas buscan fomentar una comunidad más vigilante y activa en la prevención del delito.

“La Policía Nacional invita a la ciudadanía a participar activamente en esta iniciativa y a denunciar cualquier situación que pueda comprometer la tranquilidad de los municipios y corregimientos de Bolívar”. Dijo, el coronel, Alejandro Reyes Ramírez , comandante Departamento Policía Bolívar encargado.

Con este programa, el departamento de Bolívar avanza hacia un entorno más seguro y solidario, donde el respeto mutuo sea el eje de la convivencia diaria.