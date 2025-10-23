El terror desde el punto de vista de una mascota en “Good Boy”

“Good Boy” es una cinta de terror con un punto de vista diferente, una escalofriante historia en la que un perro es el único testigo de la oscuridad que habita en una casa y ve todo aquello que hace ruidos extraños en la noche. Dirigidas por Ben Leonberg, la pelicula llega a salas de cine el 23 de octubre traída por Cineplex.

Cortesía: Cineplex - Película “Good Boy” Ampliar

La trama de “Good Boy” sigue a Indy y a su dueño Todd, quien decide dejar la ciudad y mudarse con su mascota a una casa familiar abandonada en el campo. Pero pronto el perro percibe presencias oscuras, rincones cargados de tensión y los rastros de una muerte trágica ocurrida en la propiedad. Cuando entidades oscuras amenazan a su dueño, el valiente can deberá luchar para protegerlo.

Protagonizada por el perrito Indy, junto con Shane Jensen y Arielle Friedman, la película debutó en el Festival de Cine SXSW donde recibió el premio especial Howl of Fame de SXSW 2025 a la Mejor Actuación Canina. “Good Boy” se estrena el 23 de octubre en salas de cine distribuida por Cineplex. Pero ojo, no hay mascotas parlantes, solo sustos aterradores.