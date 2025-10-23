El futuro de las ciudades inteligentes: tema central de Smartcity Expo 2025 en Cartagena

Cartagena se prepara para recibir uno de los eventos más trascendentales de talla mundial en el ámbito de las ciudades inteligentes:

Smart City Expo 2025, la feria internacional que reunirá en el Centro de Convenciones

Las Américas a los principales exponentes globales del desarrollo urbano sostenible, la transformación digital y la innovación territorial.

Durante el 29 y 30 de octubre, los visitantes a este evento se encontrarán con figuras de primer nivel que están redefiniendo el futuro de las ciudades desde diferentes perspectivas.

La agenda académica incluirá voces expertas que van desde representantes de organismos internacionales hasta líderes de ciudades modelo, pasando por empresarios innovadores del sector privado y académicos de reconocimiento.

Algunos de los speaker destacados:

Smart City Expo Cartagena 2025 abordará los ejes fundamentales de la transformación urbana a través de sesiones especializadas en transformación digital y gobierno inteligente, sostenibilidad y economía circular, movilidad inteligente y micromovilidad, economía creativa y desarrollo territorial, seguridad urbana e innovación social, y gestión metropolitana y articulación territorial, incorporando las experiencias exitosas de ciudades como Madrid, Medellín y el Valle de Aburrá, así como las iniciativas del PNUMA y proyectos innovadores como Titán Chat para crear ciudades más inteligentes, sostenibles y resilientes.

1. Los lideres internacionales de organismos multilaterales:

Dolores Barrientos Representante del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en Colombia y Punto Focal para países andinos, encabeza la lista de personalidades internacionales.

Con una trayectoria de más de una década liderando proyectos en biodiversidad, cambio climático, economía circular y ciudades sostenibles en México y la región andina, Barrientos aportará, desde su experiencia, soluciones basadas en la naturaleza y finanzas verdes para el desarrollo urbano.

Gerardo Neugovsen Plotkin es asesor técnico especializado de la Dirección Nacional de Economía Creativa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuenta con más de 35 años de experiencia desempañándose como consultor internacional.

Doctor en Administración de Negocios con especialización en Economía Creativa, Plotkin ha trabajado con organismos como UNESCO y el Sistema de Naciones Unidas en el desarrollo de políticas públicas para industrias culturales y creativas, un componente esencial de las ciudades inteligentes del futuro.

2. Expertos internacionales en transformación digital

Fernando de Pablo Martín es director General de la Oficina Digital del Ayuntamiento de Madrid y traerá la experiencia de una de las ciudades europeas más avanzadas en transformación digital. Responsable del impulso de la estrategia Madrid Capital Digital, De Pablo cuenta con una década de experiencia en el sector privado y 15 años en diferentes puestos directivos, incluyendo su rol como CIO de la Administración Central de España.

Pedro González Delgado director Insular de Acción Exterior y Relaciones Institucionales del Cabildo Insular de Tenerife, compartirá las innovaciones desarrolladas en territorios insulares, aportando una perspectiva única sobre gestión territorial sostenible y relaciones institucionales internacionales.

3. Referentes latinoamericanos en innovación urbana

Ana Carla Fonseca, CEO y Fundadora de Garimpo de Soluções, destaca como una de las voces más influyentes de la región. Economista, magíster en Gestión y doctora en Urbanismo, ha transformado más de 270 ciudades en 34 países desde su empresa pionera en economía creativa y desarrollo territorial. Reconocida por El País Américas como una de las ocho personas brasileñas que impresionan al mundo, Fonseca aportará su visión sobre la integración de la economía creativa en el desarrollo urbano inteligente.

Bernardo Baranda, director para Latinoamérica del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), es una figura clave en movilidad urbana sostenible.

Ingeniero Civil de la UNAM con maestrías en Transporte y Desarrollo por universidades de Holanda y Reino Unido, Baranda ha liderado la transformación de sistemas de transporte en múltiples ciudades latinoamericanas desde 2006.

4. La cuota colombiana de expertos en SmartCity

Paula Andrea Palacio, directora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), representa la experiencia del país en gestión metropolitana. Ingeniera Civil con maestría en Gestión Pública, ha liderado proyectos clave de desarrollo urbano desde roles como secretaria de Infraestructura de Medellín y directora en el Ministerio de Minas y Energías.

Dilian Francisca Toro gobernadora del Valle del Cauca, aportará su perspectiva como líder territorial con amplia experiencia en el sector público. Su actual plan de desarrollo enfocado en seguridad, inversión social, competitividad y desarrollo sostenible representa un modelo de gestión integral para territorios inteligentes.

Julián Sánchez, alcalde de Soacha y presidente de la Federación Nacional de Municipios, compartirá su experiencia en proyectos de conectividad e innovación urbana, incluyendo la ampliación de Transmilenio y el desarrollo de infraestructura inteligente en municipios de la Sabana de Bogotá.

5. Micromovilidad, transformación digital y seguridad urbana: Gorka Pradas, director General del Clúster de Innovación para la Micromovilidad Eléctrica (CLIME) de España y vicepresidente de la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal (FEVEMP), traerá las últimas tendencias en micromovilidad eléctrica.

Como analista de Big Data en el Ayuntamiento de Bilbao, Pradas combina experiencia técnica con visión estratégica en la implementación de soluciones de movilidad inteligente.

Nohora Mercado Caruso secretaria TIC del Departamento de Bolívar, es reconocida por su liderazgo en transformación digital. Doctora en Administración con distinción Cum Laude y exviceministra de Transformación Digital, actualmente lidera el proyecto Mompox Inteligente, una iniciativa de Smartcity reconocida a nivel nacional por su enfoque integral e inclusivo.

Andrea Piña Gómez presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena, aporta su visión empresarial sobre el desarrollo económico inteligente. Con más de 22 años de experiencia y maestrías en Administración de Empresas y Regeneración y Desarrollo Sostenible, Piña representa la integración del sector empresarial en la construcción de ciudades inteligentes.