Detectan dos casos de fraude para eludir el registro real del consumo de agua en Cartagena

Aguas de Cartagena, informa a la opinión pública que, como parte de sus acciones de control operativo y lucha contra el uso indebido del servicio de acueducto, fueron detectados recientemente dos casos de fraude mediante la modalidad de bypass, utilizados para eludir el registro real del consumo de agua potable.

Los casos se registraron en el barrio El Bosque, en un club nocturno y en el barrio Vista Hermosa, en un lavadero de vehículos. En ambos se evidenció la instalación de un sistema fraudulento para eludir el medidor oficial, bajo la modalidad de bypass. El volumen defraudado se estima en 1.551 m3 lo que equivale a 172 carrotanques que pudieron abastecer a 141 familias aproximadamente.

Ambos casos fueron reportados a las autoridades competentes, iniciando los procesos administrativos correspondientes para la recuperación de los montos defraudados y la imposición de las sanciones establecidas por la normatividad vigente.

Aguas de Cartagena reitera su compromiso con la protección del recurso hídrico y la legalidad en el uso de los servicios públicos domiciliarios. Asimismo, hace un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier anomalía o conexión ilegal, con el fin de garantizar la equidad en el acceso y pago del servicio.