Cosco Shipping, la gigantesca Naviera China que empezará a exportar productos colombianos.

Neiva

El gobierno colombiano trabaja para desmarcarse poco a poco del mercado norteamericano, por eso el convenio del gobierno nacional, con la república China empieza a dar sus primeros frutos, la naviera gigante China Cosco Shipping, llegará a Colombia para llevar a ese País los productos del territorio nacional.

“Estamos buscando ubicarle puertos en el Pacífico, vamos a adelantar la reunión para el puerto de Tumaco, también en el puerto de Buenaventura, el muelle 13 que hoy está a cargo de la SAE del Gobierno de Colombia, se necesita inversión, entonces la propuesta que les estamos armando para que ellos hagan la inversión, pero también que sean socios de las cooperativas que dispuso el presidente Gustavo Petro para que pueda, operar esta naviera allí”. Expresó desde Neiva, César Augusto Pachón Achury, presidente de la Agencia de Desarrollo Rural de Colombia.

De acuerdo al funcionario, la naviera tiene la disposición de barcos que se necesitan para llevar carne, café, cacao, frutas, con contenedores especializados que mantienen el frío o que tienen condiciones especiales para mantener las frutas con fletes por contenedor a costo de producción, sin margen de rentabilidad, lo que permitiría a Colombia ser muy competitiva porque desde cualquier parte del mundo se cargarían contenedores a un menor costo y además tendríamos la disponibilidad de las navieras, la disponibilidad de los contenedores y el cupo en los barcos que muchas veces no es fácil, incluso para los mercados que empezamos a proyectar. Dijo Pachón achury.

Buques eh de carga de más de 35 000 toneladas están disponibles. para exportar ganado en pie hay dispuestos 22 barcos que podrían transportar 5000 hasta 22.000 animales; Nadie está diciendo que cerramos las puertas a los Estados Unidos. pero obviamente nosotros no podemos quedarnos solo dependiendo de los Estados Unidos y la visión del presidente Gustavo Petro ha sido hacia el continente asiático, que era un mercado que no teníamos. Y otro mercado que precisamente esa semana vamos a ir a a empezar a trabajar es todo el mercado del Medio Oriente. Vamos a estar en Arabia Saudita. Puntualizó el funcionario.