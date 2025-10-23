Cayó presunto expendedor de drogas en Maríalabaja

En el barrio el Chumbum de Maríalabaja capturaron a un hombre conocido como el ‘Pipa’, cuando en medio de un registro le encontraron una bolsa transparente con 215 dosis de marihuana y un arma de fuego tipo artesanal.

Uniformados de la Policía de Bolívar llegaron al barrio para atender el llamado continuo de la comunidad, que advertía que este sujeto “se dedica a vender droga a jóvenes”.

Patrullas de vigilancia de la estación de Policía se encontraban realizando patrullajes por las principales calles cuando fueron alertados por un ciudadano que señaló a un hombre de estar vendiendo droga a plena luz del día.

Al señalado lo identificaron con las características que les entregaron y dieron con él antes de que huyera, como supuestamente pretendía hacerlo.

Alias el ‘Pipa’, de 32 años, fue trasladado hasta la estación de Policía de Maríalabaja, donde le fue practicada una prueba a la sustancia dando positivo para marihuana. La Policía destacó que a este singular delincuente le registran anotaciones judiciales por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El hombre quedó a disposición de la autoridad competente por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El comandante del Departamento de Policía de Bolívar, coronel Alejandro Reyes Ramírez, dijo: “Aplaudimos la gallardía de la comunidad al denunciar a este presunto expendedor que sin ningún tipo de escrúpulos quieren tomarse las calles de este municipio para vender drogas”.