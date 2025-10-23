Capturan en flagrancia a mototaxista que trabajaba con moto robada

En un reciente operativo de control en el municipio de San Cristóbal, las patrullas de vigilancia de la Policía Nacional lograron la detención de un hombre de 23 años, quien se movilizaba en una motocicleta que figuraba como hurtada. El hecho tuvo lugar en el barrio la Plaza de dicha población, donde los uniformados realizaban labores de registro y control preventivo.

El sujeto, fue interceptado por los uniformados mientras conducía una moto de la marca Bajaj, línea Pulsar, de color negro, con placa COA-92C. Aunque en una primera verificación de su identidad y antecedentes no se encontraron irregularidades, la astucia de los oficiales los llevó a sospechar. Decidieron, entonces, verificar el historial de la motocicleta.

Fue en ese momento cuando la verdad salió a la luz: el vehículo había sido reportado como robado en el municipio de Baranoa-Atlantico el 19 de julio del año 2024. La modalidad del hurto fue “halado”, lo que implica que la moto fue sustraída sin violencia ni intimidación.

La sorpresa del hallazgo se vio contrastada por la aparente normalidad del conductor, quien se desempeñaba como mototaxista, utilizando el vehículo hurtado para su labor diaria.

La Policía de Bolívar golpea de nuevo el delito de receptación

Tras la confirmación del robo, el hombre fue capturado en flagrancia por el delito de receptación, que se refiere a la posesión o uso de bienes que se sabe son de origen ilícito.

Inmediatamente, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por los hechos y aclarar la procedencia de la moto.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó: “En lo que va del año se han capturado a 39 personas por el delito de receptación y se han recuperado 131 motocicletas”.

“Estas cifras evidencian la efectividad de los controles desplegados en los municipios y la lucha constante contra el crimen. La Policía reafirmó su compromiso de seguir realizando estos operativos para proteger a la ciudadanía y evitar que la delincuencia se apodere de las calles”. Puntualizó el alto oficial.