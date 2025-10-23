Capturado en Magangué ‘El Culebro’: tenía detención domiciliaria y portaba arma de fuego ilegal

En todo un novelón se ha convertido las andanzas de Albert Martínez Guerra, quien es más conocido en el mundo del hampa como “El Culebro”, por las repetidas ocasiones en que ha sido capturado este individuo, oriundo y residente en este puerto fluvial.

Entre sus métodos más audaces, se le atribuye el atraco sistemático a parejas que salían de los moteles de la ciudad. Las “películas” que protagoniza ‘El Culebro’, además de ser el protagonista, tienen el mismo libreto: escape, persecución, armas y capturas. Pero esta vez parece que el final será el que muchos en Magangué desean ver como en toda película de acción: el malo en la cárcel.

La captura y el arma modificada

El más reciente episodio se registró el pasado 10 de octubre de 2025, aproximadamente a las 06:50 de la mañana, en la Carrera 45, Calle 16a del barrio Cristo Prado. La acción policial se desencadenó tras recibir información de un ciudadano que alertó sobre un sujeto que portaba un arma de fuego en el sector.

Al verificar la información, los uniformados procedieron a practicarle un registro a Albert Martínez Guerra, de 18 años, quien reaccionó lanzando el objeto a una zona enmontada.

Tras la recuperación, se confirmó que el arma era de letalidad reducida (traumática), marca Eco Firat Compact, la cual presentaba una modificación evidente en uno de los dos cartuchos que contenía su proveedor. Por este motivo, Martínez Guerra fue capturado por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

Un Prontuario

Cabe resaltar que “El Culebro” tenía casa por cárcel por el delito de hurto calificado y, aunque los habitantes de Magangué creyeron que había cogido “juicio”, ocurrió lo contrario.

Desde esa fecha, ha sido capturado en varias ocasiones. En su prontuario le figuran múltiples anotaciones: 5 por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, 3 por fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, una por hurto y una por violencia intrafamiliar.

“El Culebro” ahora deberá sentarse una vez más en el banquillo de los acusados. El detenido y el arma incautada fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. En esta ocasión, la comunidad espera que sea enviado nuevamente a una cárcel para tranquilidad de los magangueleños.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante Departamento Policía Bolívar, declaró: “En lo corrido del año 2025, en el departamento de Bolívar, hemos intensificado los esfuerzos contra el porte ilegal de armas. Hasta la fecha, se han incautado más de 255 armas de fuego y se han capturado a 189 personas por este delito”.