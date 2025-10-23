Cámara de Comercio de Cartagena se une a la Conciliatón Nacional 2025

El Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cartagena se vincula activamente a la Conciliatón Nacional 2025, una iniciativa del Ministerio de Justicia y del Derecho que se desarrollará del 27 de octubre al 7 de noviembre de 2025 en todo el país.

Esta jornada gratuita busca acercar los servicios de conciliación extrajudicial en derecho a la población más vulnerable, en especial a personas de los estratos 1, 2 y 3 y comunidades rurales, facilitando soluciones ágiles, seguras y efectivas a conflictos cotidianos.

A través de esta participación, el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cartagena reafirma su propósito institucional de promover el diálogo, el entendimiento y la paz social.

Durante la jornada, los ciudadanos interesados podrán acceder al servicio de conciliación de forma gratuita, _solicitando una cita en la sede principal de la Cámara de Comercio de Cartagena (Manga, Calle 28 No. 27-23, Edificio Seaport 3, Piso 18)_ o comunicándose al correo conciliacion@cccartagena.org.co. Allí recibirán orientación jurídica, acompañamiento profesional y la posibilidad de programar audiencias de conciliación en modalidad presencial o virtual, con los mismos efectos jurídicos de una sentencia judicial.

Desde 2016, la Conciliatón Nacional ha permitido que miles de colombianos resuelvan sus diferencias mediante mecanismos alternativos de solución de conflictos, fortaleciendo la cultura de la conciliación, la convivencia y la confianza en la justicia comunitaria.

La Cámara de Comercio de Cartagena invita a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa y a conocer las piezas oficiales de divulgación en sus canales institucionales y redes sociales. Todas las evidencias de participación serán reportadas al Ministerio de Justicia y del Derecho a través del Sistema de Información de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición – SICAAC.