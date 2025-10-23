Alcaldía de Cartagena fortalece la lucha contra el racismo en gastrobares y discotecas

Si bien los establecimientos comerciales en Cartagena, como gastrobares y discotecas, tienen la opción legal de reservar el derecho de admisión a sus instalaciones, hace semanas el no ingreso de dos ciudadanos a un reconocido bar en el Centro Histórico desató una polémica nacional por la configuración de un acto de racismo.

“El Pasquín de Joaco”, como establecimiento comercial tomó las medidas respectivas luego del lamentable suceso; el cual generó que los dos afrodescendientes afectados rechazaron lo sucedido ante la opinión pública. Sin embargo, hoy, las tensiones se transformaron en unión y trabajo conjunto por fortalecer la lucha contra el racismo en Cartagena.

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Programa de Asuntos Étnicos de la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, realizó una jornada de formación con los trabajadores de El Pasquín de Joaco, con el propósito de fortalecer sus conocimientos en torno al autorreconocimiento, la identidad étnica y la lucha contra el racismo.

Esta jornada, la cual contó con la presencia de los dos ciudadanos y otros representantes de la comunidad afro en Cartagena, marca el inicio de un ciclo de capacitaciones dirigidas al sector privado de la ciudad, especialmente gastrobares y discotecas, con el fin de promover el respeto por la diversidad, la inclusión y la valoración de las comunidades étnicas que habitan en el Distrito de Cartagena.

“La Alcaldía Mayor de Cartagena, bajo las directrices del alcalde Dumek Turbay Paz, reafirma su compromiso con la formación en temas étnicos y con el reconocimiento de nuestras comunidades afrodescendientes e indígenas.

Desde el Programa de Asuntos Étnicos, estamos siempre dispuestos a atender y acompañar a las comunidades y a cualquier persona del Distrito en estos procesos de aprendizaje y fortalecimiento cultural”, expresó María del Carmen Torres Pérez, asesora para Asuntos de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales, Palenqueras e Indígenas.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Con este espacio formativo, el Distrito avanza en su propósito de fomentar una cultura ciudadana basada en el respeto, la igualdad y el reconocimiento de la diversidad étnica, reafirmando así el compromiso institucional con una Cartagena pluriétnica, multicultural, justa e incluyente.