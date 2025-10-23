Aguas de Cartagena aporta oxígeno a la ciudad con la conservación de 30 parques y zonas verdes

Estas áreas capturan cada año del orden de 400 toneladas de dióxido de carbono (CO₂), aportando directamente a la mitigación del cambio climático.

La intervención paisajística y ecológica abarca aproximadamente 600.000 m2, incluyendo espacios aledaños a estaciones de bombeo de aguas residuales y plantas de potabilización. Además de favorecer la captura de carbono, estas zonas ofrecen entornos para la conexión con la naturaleza, la promoción de la cultura ambiental y el bienestar ciudadano.

Estas acciones hacen parte del programa Cartagena “Pulmón Verde”, una iniciativa de la empresa que busca contribuir activamente a la transformación ecológica de la ciudad, mediante la reducción de la huella de carbono, la recuperación de espacios públicos, el embellecimiento urbano y la integración social.

Como complemento a estas acciones, la empresa mantiene dos viveros forestales, con una producción anual promedio de 72.000 plantas entre especies ornamentales, árboles frutales y maderables. Muchas de estas plántulas se donan para ser sembradas en comunidades, instituciones educativas y entidades públicas. Otra parte se destina al autoabastecimiento de la empresa para el mantenimiento de sus zonas verdes.

Entre los parques y espacios públicos adoptados por Aguas de Cartagena, en alianza con el Distrito, se destacan: Lineal de Crespo, Las Américas, Paseo del Pescador, La María Mulata, Los Enamorados, El Bosque, El Prado, Benkos Biojó, Plazoleta Telecom, Joe Arroyo, Cangrejo Azul, Rotonda Chambacú, Glorieta San Felipe, Monumento a Santander, La Caracucha, Casa del Niño, Triángulo Transcaribe y la zona verde de Villa Campestre.

Adicionalmente, se conservan áreas verdes en sectores como Villa Estrella, San Pedro, Don Mañe, Villa Venecia, Lo Amador, Bomba El Amparo, Blas de Lezo, San Francisco y bajo el puente de Crespo.

Con una visión de desarrollo sostenible, Aguas de Cartagena continuará fortaleciendo este programa, como parte de su compromiso con la protección de la biodiversidad, la mejora ambiental, la descarbonización y la construcción de alianzas comunitarias, alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.