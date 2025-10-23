10 Parques fueron recuperados con apoyo de la Refinería de Cartagena y autoridad ambiental

Con la instalación de un monumento a Policarpa Salavarrieta, esculpido con Residuos de la Construcción y Demolición (RCD), en el parque principal del barrio Policarpa, la refinería de Cartagena y el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena (EPA) culminaron la recuperación ambiental del sector industrial de Mamonal, que permitió restaurar 10 parques para el disfrute y el encuentro de los cartageneros.

Los resultados de esta labor conjunta, enmarcados en el programa ‘Enrutate por el Ambiente’, se socializaron durante el Congreso Biodiverciudades Caribe 2025, que fue organizado por Ecopetrol, en alianza con el EPA, y en el que líderes comunitarios, empresarios y académicos reflexionaron sobre los desafíos y las soluciones para proteger la fauna y la flora de la zona Caribe.

Durante estas actividades de limpieza participaron más de 1.000 habitantes, quienes intervinieron estos 10 sectores de la ciudad. Se recuperaron materiales como cemento, ladrillo y varillas que fueron utilizados para construir 20 esculturas que recrean la fauna silvestre de la región Caribe y que ahora embellecen la ciudad.

También se promovieron jornadas de educación ambiental y se fortaleció el sistema de alumbrado público, con la instalación de 20 postes de luz, que se alimentan con energía solar, impulsando desde los barrios el uso de fuentes renovables.

“Desde Ecopetrol estamos impulsando a las comunidades como custodios principales de sus territorios. Promovemos la conciencia ambiental a partir de la pedagogía y la acción para que, de la mano de entidades gubernamentales y la voluntad de las comunidades, se reduzca la contaminación en el recurso hídrico y se proteja la naturaleza”, puntualizó Juan Pablo Vélez, jefe Territorial Ambiental de la Regional Caribe de Ecopetrol.

Durante el espacio académico también se presentaron soluciones ambientales, lideradas por las comunidades aledañas a la refinería de Cartagena, que buscan mitigar la contaminación en esta zona de la ciudad. Un ejemplo es el proyecto ‘Islas Flotantes’ que propone crear microecosistemas en forma de islas para recuperar cuerpos de agua y crear hábitats para aves y peces.

“Gracias a esta iniciativa, las comunidades nos convertimos en las protagonistas de las labores que se lideran para proteger nuestro entorno. Con las capacitaciones y el conocimiento obtenido seguimos desarrollando soluciones, con el fin de conservar la biodiversidad no solo de nuestros barrios, sino de la bahía de Cartagena”, aseguró Inés Alfaro Rodríguez, líder comunitaria y miembro del proyecto ‘Islas Flotantes’.

“Esta alianza estratégica con Ecopetrol nos ha permitido llegar a las comunidades cartageneras con educación ambiental, conciencia y sentido de pertenencia de nuestro entorno. De esta manera, estamos articulando el conocimiento y la gestión ambiental, que necesita la ciudadanía para seguir construyendo juntos como apuesta de región una Cartagena más limpia y verde”, puntualizó Mauricio Rodríguez Gómez, director del EPA.