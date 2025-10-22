¿Qué dijo la magistrada María Leonor Oviedo que votó en contra de la absolución a Álvaro Uribe Vélez?

La sentencia de segunda instancia que declaró inocente al expresidente Álvaro Uribe Vélez de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, fue adoptada de forma mayoritaria pero no unánime por la sala 19 penal del Tribunal Superior de Bogotá.

Hubo un salvamento de voto por parte de la magistrada María Leonor Oviedo, quien consideró que habían suficientes pruebas para ratificar la condena en contra del jefe político del Centro Democrático.

“Parto de la premisa de un antagonismo público entre Álvaro Uribe e Iván Cepeda, con debates intensos en el Senado como escenario natural de la confrontación democrática. Este pulso político pasó al ámbito penal cuando el primero denunció al segundo ante la sala de instrucción penal de la Corte Suprema de Justicia, bajo la tesis de visitas carcelarias destinadas a manipular testigos en su contra y en contra de su familia. El proceso penal con límites normativos epistemológicos y teleológicos propios surge con sujeción estricta a las reglas del trámite y de la prueba (...) Álvaro Uribe Vélez aceptó la intervención de Diego Javier Cadena y fortaleció el encargo de ubicar exintegrantes de estructuras paramilitares para que les sirvieran como testigos a fin de desacreditar las imputaciones y a la vez afectar la posición de Iván Cepeda dentro del marco de esa denuncia”, consideró la togada.

Para la magistrada Oviedo -quien se apartó de los argumentos de sus compañeros Alexandra Ossa y Manuel Antonio Merchán- tiene absoluta validez el testimonio del considerado testigo estrella de la Fiscalía, el exparamilitar, Juan Guillermo Monsalve: “el relato de Juan Guillermo Monsalve fue coherente, detallado y persuasivo. Identificó a las personas involucradas, describió la secuencia de presiones e indició con precisión los ofrecimientos realizados para alterar su versión”.

A su criterio, debieron tenerse en cuenta las interceptaciones telefónicas ordenadas por erro en 2018 al exmandatario.

“La mayoría concluyó que los contenidos telefónicos eran producto de una obtención ilícita, porque la Fiscalía no demostró una vía alternativa lícita que condujera a esa prueba. En mi criterio, es equivocado a partir de la norma constitucional, de la ley y del precedente aplicable a este tipo de casos”.

Sobre los supuestos sobornos, señaló “nótese como gestionó las presiones que desde Neiva se hicieron a Juan Guillermo Monsalve para que se retractara; ordenó el viaje de Diego Cadena a Estados Unidos para obtener la declaración del “Tuso Sierra”, dispuso de su emisario de la UTL, Fabian Rojas, para que junto a Diego Cadena se reunieran con la abogada Luz Ángela López en la cárcel de Combita para obtener las declaraciones de interés”.