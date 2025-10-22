Orden Público

Petro: Director de la policía conocía de explosivos en Amalfi donde murieron 13 uniformados

“Si hay la sospecha, pues uno no aterriza en el sitio tan ingenuamente como aterrizaron, fue ahí mismo que explotó todo eso”, aseguró el Presidente.

Gustavo Petro ordena cambios en la Policía Nacional y la salida del director Carlos Triana // Caracol Radio

Juan Carlos González

Durante el Consejo de ministros el presidente Gustavo Petro, aseguró que el saliente Director de la Policía General Carlos Fernando Triana, tenía información previa, sobre la presencia de grupos armados ilegales que tenían explosivos en su poder, para atacar a los uniformados donde aterrizó un en helicóptero en Amalfi, Antioquia, hecho que dejó 13 policías muertos.

“Me dice el general que eso era una pista. Eso es mala planificación. Si hay la sospecha, pues hermano, uno no aterriza en el sitio tan ingenuamente como aterrizaron. Que fue a mí mismo que explotó todo eso”, señalo el jefe de estado.

El presidente criticó la ejecución de la misión y negó que el problema fuera la moral de las tropas. “La moral de las tropas se quita cuando ven los helicópteros que los pueden salvar, y no llegan… quedan los muchachos solos, rodeados de tiros, toda la noche en Amalfi”, señaló.

Cabe recordar que el ataque en Amalfi Antioquia, ocurrido el pasado 21 de agosto, cuando los uniformados se desplazaban a la zona para desarrollar labores de erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito.

Caracol Radio
