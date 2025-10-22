Petro anuncia defensa legal en EE. UU. tras nuevas acusaciones de Donald Trump

No para la tensión entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro, que ahora se fortalece con nuevos señalamientos del mandatario estadounidense y anuncios importantes para Colombia.

En la tarde de este miércoles, el mandatario estadounidense lanzó fuertes señalamientos en contra el presidente colombiano. Señaló que “es un matón y es un hombre malo...”.

Además, el presidente Trump lanzó una dura advertencia contra el mandatario colombiano: “más le vale cuidarse, o tomaremos acciones muy serias contra él y su país”. Al mismo tiempo, anunció que a partir de este momento quedan suspendidas las ayudas para Colombia.

#POLÍTICA El presidente Gustavo Petro (@petrogustavo) confirmó que se defenderá judicialmente con abogados estadounidenses de las nuevas acusaciones del mandatario Donald Trump.



Aseguró que son “calumnias” y ratificó su postura frente a los “asesinatos del poder en el Caribe”.… pic.twitter.com/euxYCpYEoZ — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 22, 2025

¿Qué respondió el presidente colombiano?

Con mucha diplomacia, el mandatario Petro aseguró que responderá a lo que denomina que son “calumnias”, con una acción judicial que emprenderá con abogados estadounidenses y en la justicia norteamericana.

“De las calumnias que me han lanzado en el territorio de los EE.UU., altos funcionarios; me defenderé judicialmente con abogados estadounidenses en la justicia estadounidense”, señaló.

El presidente Petro reiteró en que Estados Unidos contará con Colombia en la lucha contra el narcotráfico, pero no para los ataques en el Caribe.

“Lucharemos contra los narcotraficantes con los estados que quieran nuestra ayuda”, afirmó.