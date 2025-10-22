Padre atacó a un estudiante en un colegio en El Espinal por presuntas burlas racistas a su hija

Tolima

Las autoridades se pronunciaron sobre el video viral grabado en un colegio de El Espinal, donde dos adultos maltrataron a un estudiante por presuntos actos racistas contra una de sus compañeras.

A través de redes sociales se volvió viral el video en el que se ve a dos adultos agrediendo verbal y físicamente a un adolescente en la entrada de un colegio en el municipio de El Espinal, Tolima.

El episodio ocurrió en el Colegio Nacional San Isidoro de El Espinal, hasta donde llegaron dos hombres afros y tomaron por el cuello de su uniforme al estudiante de 16 años, a quien estrujaron, insultaron y lo acusaron de actos racistas contra la hija de uno de ellos. Esto llevó a la captura de ambos hombres por parte de las autoridades.

“Se presentaron dos capturas por el delito de lesiones personales. Esto, frente a los hechos acaecidos el día 20 de octubre a las 6:10 de la mañana en el barrio Centro, donde se oficializa la captura de dos adultos por el delito de lesiones personales, quienes bajo esta situación agreden y lesionan a un menor de 16 años. Hechos ocurridos en la parte externa del Colegio Nacional San Isidoro”, indicó Lanny Torres, directora de Seguridad y Justicia de El Espinal.

La funcionaria también reveló que ambos hombres quedaron a disposición de la Fiscalía 23 Seccional para responder por el delito de lesiones personales. Además, la Alcaldía de El Espinal, junto a la Policía Nacional, anunciaron la implementación de campañas para prevenir el bullying en las instituciones educativas del municipio.

“Se ha desplegado una estrategia con el propósito de generar actividades en todos los establecimientos educativos sobre los temas de violencia, especialmente de violencia escolar, como lo son el bullying y el ciberbullying. Asimismo, el Grupo Especial de Policía de Infancia y Adolescencia realizó el acompañamiento al adolescente y al núcleo familiar para restablecer los derechos”, agregó Torres.

Finalmente, trascendió que el menor de edad agredido será sometido a valoraciones médicas para establecer su estado de salud tras ser víctima de las agresiones físicas por parte de los adultos.