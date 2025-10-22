Inició en el Tolima la cumbre que busca salvar las riquezas de la Cordillera de Los Andes

Tolima

Con su agenda académica comenzó el primer Encuentro Suramericano por la Cordillera de Los Andes (ESCA), que se cumplirá en el Tolima hasta el próximo viernes 24 de octubre. El acto de lanzamiento lo lideraron la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz; la directora de Cortolima, Olga Lucía Alfonso; y el vicerrector de Investigación-Creación, Innovación, Extensión y Proyección Social de la Universidad del Tolima, Jhon Jairo Méndez.

El evento de inauguración fue transmitido en vivo a los siete países atravesados por la cordillera: Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Argentina y Chile, promoviendo el diálogo entre comunidades académicas, sociales y ambientales del continente.

La gobernadora del Tolima dijo: “Este encuentro académico es supremamente importante para escuchar, para disertar y para aprender de los docentes, de los investigadores, de las comunidades estudiantiles y de los expertos”.

“Por primera vez se unen el Estado, la academia, la sociedad y el sector productivo con el lema Defensa de la Cordillera de Los Andes”, indicó el vicerrector de la UT.

Por su parte, la directora de Cortolima mencionó durante su intervención: “Nos reunimos en torno a una causa muy importante, muy trascendente, como es la protección, la restauración y el conocimiento de nuestra majestuosa cordillera”.

Lo que se viene en la segunda parte de la agenda académica

La agenda académica continuará este 22 de octubre con expertos nacionales e internacionales que compartirán investigaciones, experiencias y saberes sobre sostenibilidad, conservación, cambio climático y justicia ambiental en los Andes. Habrá ponencias, paneles, conversatorios y talleres orientados a promover el conocimiento y la protección de este corredor ecológico.

La agenda seguirá adelante con un enfoque integral en la conservación de la biodiversidad, con ponencias y paneles sobre temas como:

El cóndor de los Andes como símbolo de biodiversidad y conectividad ecológica en Suramérica.

Cordillera Viva: el rol de los páramos en la conectividad ecológica de los Andes.

Restauración ecológica en altas montañas.

Mujeres en defensa del agua, la biodiversidad y la vida.

Luego, el jueves 23 de octubre se tiene previsto que sesione en Ibagué el Parlamento Andino, en el cual participará el representante a la Cámara por el Tolima, Carlos Edward Osorio. “Este encuentro resulta muy relacionado con la filosofía, con nuestra génesis. El Parlamento Andino es el parlamento justamente que une a todos los países andinos por los cuales surca la cordillera de Los Andes. Vamos a acompañar esta importante iniciativa haciendo patria y generando integración andina”, expresó Osorio.

El encuentro concluirá el próximo viernes 24 de octubre en el municipio de Murillo con la Declaración del Tolima por la Investigación y la Acción Ambiental, que incluirá una lectura colectiva de compromisos desde la academia, los entes gubernamentales y las comunidades.