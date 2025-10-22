Identificaron al hombre que murió en un caso de sicariato en Ibagué

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué confirmó que se registró un caso de sicariato en el barrio Villa del Sol. Los hechos se registraron en la noches del martes 21 de octubre.

“Siendo aproximadamente las 9:45 de la noche es informada a través de la línea 123 del ingreso de una persona de sexo masculino con lesiones de arma de fuego sin signos vitales”, dijo el coronel, Diego Mora, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

El oficial a la vez afirmó que “Se traslada la patrulla de vigilancia al lugar de los hechos donde se pudo identificar a la persona como Jhon Darwin Calderón Hernández de 43 años”.

Según el reporte oficial, la víctima de este caso de sicariato presentaba anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, hurto y porte ilegal de armas de fuego.

“Los hechos habrían sucedido en el barrio Villa del Sol, Manzana 16, donde la víctima se desplazaba en vía pública donde fue abordado por dos personas que se movilizaban en una motocicleta y una de ellas la realiza varios disparos”, puntualizó el coronel, Diego Mora, comandante de la METIB.