Escenarios de la Memoria, la estrategia para socializar el patrimonio audiovisual de Cartagena

Cartagena

El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena IPCC en convenio con la Corporación Cinemateca de Cartagena de Indias, aúnan esfuerzos para la promoción y socialización del patrimonio audiovisual de la ciudad a través de la estrategia “ESCENARIOS DE LA MEMORIA”; programa que se desarrollará en la semana del 27 al 30 de octubre.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El cine llego a Cartagena a finales del siglo diecinueve, se sabe por las noticias de prensa que el empresario samario, Ernesto Vieco, el 22 de agosto de 1897, proyecto un programa de cortometrajes en el teatro Mainero. Una de las fechas pioneras en Colombia de la exhibición cinematográficas. Las filmaciones más antiguas de Cartagena que han sobrevivido hasta hoy, son de 1928 un corto de 8 minutos, filmado por Acevedo Hermanos una productora bogotana.

Es por lo tanto necesario dar a conocer un inventario de películas del patrimonio audiovisual cartagenero, registros cinematográficos donde se grabó en imágenes en movimiento y sonidos, la evolución de la ciudad, de sus sitios y eventos emblemáticos, dándolos a conocer en Cartagena, en un contexto formativo para propiciar su valoración en el contexto del Patrimonio Audiovisual Colombiano. Dándole el reconocimiento, valor y mostrando la trayectoria histórica del Patrimonio Audiovisual Cartagenero.

La Cinemateca de Cartagena es una entidad, sin amino de lucro, cultural y formativa que ha asumido la labor de dar a conocer mediante una pedagogía audiovisual el patrimonio audiovisual que sobre Cartagena ha identificado, siendo el más antiguo Cartagena—1928

El objetivo es producir y realizar el programa Escenarios de la Memoria Audiovisual de Cartagena de Indias 2025 para poner en valor mediante su conocimiento y divulgación el Patrimonio Audiovisual Cartagenero, a las nuevas generaciones y es por eso que este programa procura ser presentado en las 3 Bibliotecas principales de la ciudad, como son La Biblioteca del Pie de la Popa, la Biblioteca Jorge Artel y la Biblioteca de las Palmeras.