Más de 600 empresas se sumarán en el Tolima al Simulacro Nacional de respuesta a Emergencias

Ibagué

Este miércoles 22 de octubre se cumplirá en el departamento del Tolima, al igual que en el resto del país, el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias, una estrategia liderada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con el propósito de fortalecer las capacidades institucionales y ciudadanas ante posibles eventos naturales.

El ejercicio busca evaluar los tiempos de reacción y los procedimientos de evacuación ante situaciones como sismos u otros desastres, garantizando que las dependencias estén preparadas para responder de manera eficiente y segura.

Una de las instituciones que liderará el simulacro en el departamento será la Gobernación del Tolima, la cual les pidió a todos sus funcionarios sumarse a la actividad que iniciará a las 9:00 de la mañana.

“Lo más importante es que todos participemos con orden y disciplina. No se deben usar ascensores ni teléfonos celulares durante la evacuación, y debemos dirigirnos de inmediato al punto de encuentro establecido, el parque Manuel Murillo Toro. Con este ejercicio podremos medir de forma real nuestra capacidad de respuesta ante una posible emergencia”, señaló Mauricio Hernández, director de Talento Humano de la Gobernación del Tolima.

El simulacro contará con el acompañamiento de los brigadistas de la Secretaría de Gestión del Riesgo Departamental, quienes orientarán la actividad y velarán por el cumplimiento de los protocolos de seguridad.

La jornada pedagógica será una oportunidad para fortalecer la cultura de la prevención y fomentar la conciencia colectiva sobre la importancia de estar preparados ante cualquier eventualidad.

Así será el simulacro en Ibagué

Según Félix Salgado, director del Comité Local de Emergencias, este ejercicio, tendrá una variable novedosa y es la inclusión de los ‘peluditos’, que también serán tenidos en cuenta, en los establecimientos que se realice el simulacro.

“Hemos liderado la inscripción de más de 600 empresas que participarán del ejercicio, el cual tendrá una variable novedosa y es la inclusión de los ‘peluditos’, que también serán tenidos en cuenta, en los establecimientos que se realice el simulacro”, explicó Félix Salgado, director de Gestión del Riesgo

Es de resaltar que, teniendo en cuenta el número de inscripciones, en el ejercicio serán evacuadas aproximadamente 30 mil personas, quienes hacen parte de los que estarán presentes en cada lugar, desde trabajadores, hasta civiles.

Por otro lado, este año se incluyó la participación de una institución con niños en condición de discapacidad cognitiva, los cuales han sido capacitados para involucrarse en la jornada.