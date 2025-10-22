Desmantelan red eléctrica ilegal en Ciudad Bolívar usada por ‘Los Tierreros’ para estafar familias

Persona haciendo mantenimiento en redes eléctricas y al lado una persona sin luz (Fotos vía Air-e y Getty Images)

Ocho postes que conformaban una red eléctrica ilegal fueron desmontados en la vereda Quiba, en la localidad de Ciudad Bolívar. Según las autoridades, la estructura había sido instalada por el grupo delictivo conocido como Los Tierreros, quienes utilizaban esta conexión para sustraer energía de un barrio vecino y dar apariencia de habitabilidad a terrenos ofrecidos de manera ilícita.

Los lotes, comercializados por un valor de $15 millones cada uno, eran parte de una modalidad de estafa inmobiliaria que afectó a familias de bajos recursos. De esta forma, los delincuentes no solo cometían hurto de energía, sino también fraude en la venta de terrenos sin respaldo legal.

“Esta situación evidencia la vulnerabilidad de quienes buscan acceder a una vivienda y la importancia de tomar precauciones ante ofertas que prometen facilidades poco habituales”, advirtió la Secretaría de Seguridad.

La entidad recordó que cualquier ciudadano interesado en adquirir un lote o vivienda en Bogotá puede confirmar la legalidad de la propiedad a través del número 601 358 1600, extensión 6005, donde se brinda orientación sobre el estado jurídico de los predios.

No es la primera vez que se detectan redes ilegales o fraudes energéticos en la ciudad durante 2025.

Casos recientes de robo de energía en Bogotá

En julio, Enel Colombia identificó un fraude en una tintorería de Puente Aranda que utilizaba una conexión no autorizada, con una carga que superaba en 86% la permitida. El caso dejó pérdidas estimadas en 71,5 MWh, equivalentes a $72 millones.

Además, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) y Enel reportaron durante el primer semestre del año 14.641 órdenes de trabajo por hurto o vandalismo al alumbrado público, de las cuales 3.235 luminarias fueron intervenidas por robo o daño directo.

Estas prácticas no solo generan pérdidas económicas, sino que también afectan la seguridad de los barrios, al dejar zonas sin iluminación.

Robo de energía: delito con penas de hasta 12 años

El robo de energía está tipificado en Colombia como delito de defraudación de fluidos, con penas de prisión que pueden alcanzar los 12 años, además de multas entre 1.33 y 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Las empresas del sector energético han fortalecido sus mecanismos de inspección y denuncia, en coordinación con la Policía y la Fiscalía, para contrarrestar estas prácticas que ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos y la estabilidad de la red eléctrica.