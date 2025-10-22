Comerciantes protestaron por las demoras en las obras de la carrera Quinta de Ibagué

Ibagué

Comerciantes de la carrera Quinta entre calles 18 y 15 de Ibagué, protestaron por las demoras en la entrega de las obras de pavimentación que se hacen en la zona centro de la ciudad por parte del Sistema Estratégico de Transporte Público.

“Estamos protestando, estamos cansados por las demoras en las obras, nos dijeron que las entregaban el martes 21 de octubre y no cumplieron, parece que esto seguirá así, las ventas bajaron en un 80%”, dijo Alejandro Acevedo, comerciante del sector.

Por otra parte, sostuvo que “Cuando las obras se realizaron en el carril de descenso solo el cierre fue de 12 días, nosotros llevamos casi un mes, esperamos que nos habiliten un carril, pero dicen que primero deben terminar casi hasta la calle 21”.

Algunos de los comerciantes del sector manifestaron que, la reducción en las ventas llevó a que no tengan para pagar el arriendo y los sueldos a los colaboradores.

¿Qué está pasando con las obras?

Caracol Radio consultó a Rubén Darío Calderón, representante de la Veeduría Veemovil, quien manifestó que los comerciantes están siendo los más afectados por los prolongados cierres.

“Ellos están cansados por las pérdidas que han tenido, hay que decir que en el tramo entre las calles 11 y 15, hubo unos problemas con las obras del sistema de alcantarillado, ahora el contratista dice que eso fue culpa del IBAL y por eso pedirá una prorroga en tiempo”, resaltó.

A la vez indicó que, en algunos sectores las obras de la carrera Quinta se están afectando por el contratista que está haciendo la instalación de la red semafórica, proyecto que también hace parte del SETP.

“No están trabajando a doble turno, ellos dicen que no se puede trabajar de noche, pero la verdad es que en el contrato quedó establecido y que ahora quieren incumplir con argumentos que no son técnicos”, destacó Calderón.

Finalmente, manifestó que la molestia de los comerciantes es válida, por lo que se espera que el contratista cumpla con los compromisos adquiridos nos solo en el centro sino también en el punto entre las calles 28 y 25.