Cayeron dos hermanos por vender drogas cerca a colegio en Arjona, Bolívar

Lo veían a diario, lo conocían y sabían de sus andanzas. La comunidad del barrio las Margaritas, en Arjona, al norte de Bolívar, avisó a las patrullas de vigilancia sobre dos supuestos expendedores de alucinógenos que se paseaba por las afueras de un colegio del municipio.

Los uniformados, llegaron al lugar y requisaron a dos sujetos. Tenía en su poder una bolsa plástica transparente que contenía 83 dosis de base de coca, lista para comercializar.

Por el delito de tráfico y porte de estupefacientes, los dos hermanos fueron capturados, conducido a la estación de Policía de Arjona y dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Estas dos personas se dedican a oficios varios y son residentes en ese mismo barrio donde fueron capturados; sin embargo, desde hace varios años se dedica al expendio de sustancias alucinógenas en pequeñas cantidades.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante de la Policía de Bolívar, resaltó: “Es de vital importancia las denuncias de la misma comunidad sobre la presencia de estos sujetos al momento que comercializan de manera indiscriminada todo tipo de drogas. Estaremos siempre prestos a atender estos llamados y a capturar a estos delincuentes que lo único que hacen es intentar dañar a los jóvenes y utilizar espacios como colegios y parques como plaza de narcomenudeo”, finalizó el coronel.