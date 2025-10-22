Aguas de Cartagena aportará interventoría de proyecto de alcantarillado de Bayunca y Pontezuela

Cartagena

Con el inicio de las obras de construcción del sistema de alcantarillado sanitario para los corregimientos de Bayunca y Pontezuela, se da un paso trascendental en el mejoramiento de las condiciones de vida, la salud pública y la infraestructura esencial para estas comunidades del norte del Distrito de Cartagena.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El proyecto, que tiene un valor cercano a los $120 mil millones, será financiado por la Gobernación de Bolívar, la Alcaldía Distrital de Cartagena y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. A su vez, Aguas de Cartagena aportará la interventoría, por un valor cercano a los $6.000 millones, reafirmando su compromiso con la gestión técnica, administrativa, financiera y ambiental de las obras que transforman el territorio.

Este importante proyecto, liderado por la Alcaldía Distrital de Cartagena a través de la Secretaría de Infraestructura, contará con la interventoría integral de Aguas de Cartagena, que comprende el acompañamiento durante toda la ejecución de las obras. Con esta labor, la empresa contribuye al fortalecimiento institucional y al desarrollo de la infraestructura de la ciudad.

El proyecto contempla la instalación de más de 55 kilómetros de redes de alcantarillado, dos estaciones de bombeo de aguas residuales, tuberías de impulsión y miles de registros domiciliarios.

“Desde nuestro rol como interventores, reafirmamos el compromiso de Aguas de Cartagena con el desarrollo de infraestructuras que transforman vidas y protegen el entorno. Nuestra misión es velar porque cada recurso invertido se traduzca en beneficios reales y sostenibles para las comunidades”, afirmó John Montoya Cañas, gerente general de Aguas de Cartagena.

“Estamos comprometidos con el desarrollo integral del territorio y con asegurar que cada proyecto de infraestructura se ejecute con los más altos estándares de calidad y transparencia”, agregó Montoya Cañas.

La intervención hace parte de las acciones del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario, que busca ampliar la cobertura en zonas rurales y corregimientos, promoviendo el cierre de brechas históricas en el acceso a los servicios públicos domiciliarios.

Con el inicio de estas obras, el Distrito de Cartagena, la Gobernación de Bolívar, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Aguas de Cartagena reafirman su compromiso con la equidad territorial, la transparencia en la gestión pública y el bienestar de todos los cartageneros.