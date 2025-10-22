A prisión hombre que hirió a otro y lo dejó en UCI en Cartagena por rencillas previas

Cartagena

Por petición de una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bolívar, un juez de control de garantías de Cartagena impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Bleyder Saldarriaga Zapata, presuntamente responsable del delito de tentativa de homicidio agravado.

Los hechos investigados se registraron el 11 de noviembre de 2024 en el barrio Barlovento de la capital bolivarense donde el procesado habría herido en múltiples oportunidades a un hombre, con un arma cortopunzante.

La víctima fue trasladada a un centro asistencial donde permaneció 15 días en la Unidad de Cuidados Intensivos, logrando recuperarse satisfactoriamente.

El ataque habría sido motivado por rencillas previas entre Saldarriaga Zapata y un conocido del agredido.

Uniformados de la Policía Nacional fueron los encargados de capturar el pasado 15 de octubre al ahora procesado, en el barrio Los Calamares de Cartagena.