A la cárcel hijo de ‘Papá Pitufo’ por presunta agresión a su compañera sentimental en Cartagena

Cartagena

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Juan Diego Marín Franco como presunto responsable de atacar a su excompañera sentimental, en hechos ocurridos el pasado 23 de septiembre en un inmueble del corregimiento Manzanillo del Mar, en Cartagena (Bolívar).

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Los elementos materiales probatorios indican que el hombre llegó al inmueble y, luego de discutir con la mujer, la habría agredido con un arma cortopunzante causándole heridas en varias partes de su cuerpo.

La víctima quedó inconsciente y fue trasladada de urgencias a un centro hospitalario, donde el personal médico la reanimó e intervino quirúrgicamente. Las valoraciones dan cuenta de que su vida estuvo en riesgo inminente.

Por todo lo anterior, Marín Franco fue capturado minutos después de los hechos objeto de investigación. Una fiscal de la Seccional Bolívar le imputó el delito de feminicidio en grado de tentativa, el cual no fue aceptado.

Por disposición del juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.