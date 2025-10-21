Noticiero mediodía Cartagena

Cartagena

Tierra Quebrá inauguró el Festival VERTOV 2025 en el auditorio Pierre Daguet de UNIBAC

Con una sala llena y la presencia de la directora del filme, Nina Marín, comenzó la nueva edición dedicada a las narrativas audiovisuales desde los territorios

Tierra Quebrá inauguró el Festival VERTOV 2025 en el auditorio Pierre Daguet de UNIBAC

Tierra Quebrá inauguró el Festival VERTOV 2025 en el auditorio Pierre Daguet de UNIBAC

Se encendieron las luces del auditorio Pierre Daguet de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar (UNIBAC) para dar inicio al XI Festival Audiovisual y de Video Experimental VERTOV 2025, que abrió su programación con la proyección de la película Tierra Quebrá (2023), escrita y dirigida por Nina Marín. La realizadora presentó su obra ante un público entusiasta que acompañó el comienzo de tres días dedicados a explorar la creación audiovisual desde los vínculos con la memoria, la identidad y el territorio.

La función inaugural marcó el tono de un festival que, más que un espacio de exhibición, transcurre como un punto de encuentro entre la experimentación, la reflexión y el diálogo creativo. En esta edición, el tema “Narrativa audiovisual desde los territorios” guía una programación que busca mirar el cine y el video desde la diversidad de voces y geografías que habitan el país.

Organizado por el programa de Comunicación Audiovisual, el Festival VERTOV ha construido, a lo largo de los años, una identidad que combina la formación académica con la exploración estética y la búsqueda de nuevas formas de narrar.

La programación se extenderá hasta el próximo miércoles, con conferencias, proyecciones y ponencias a cargo de destacadas personalidades del cine y la producción audiovisual: Mónica Taboada Tapia, directora de Alma del desierto, compartirá su experiencia en la creación de narrativas desde el territorio; Margarita Díaz, especialista en gestión cultural y audiovisual; Andrés Gutiérrez Cotto, reconocido por su trabajo en doblaje, incluyendo la voz de Thor en las películas de Marvel; y Ricardo Hernández Briones, conferencista internacional desde la Universidad Anáhuac de México. Además, se presentarán los proyectos finalistas en las categorías audiovisual, sonora, fotográfica y escrita.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Con su inauguración, el Festival VERTOV 2025 exalta la creación independiente y las narrativas que surgen desde los territorios, invitando a ver el cine más allá de una expresión artística, como una manera de escuchar, reconocer y habitar el mundo.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad