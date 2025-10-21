Surtigas invita a realizar la revisión periódica a las instalaciones de gas natural

Además, entre octubre y diciembre de 2025, cerca de 20.000 usuarios más estarán en la misma situación. Por esta razón, la compañía invita a revisar la factura y, si la fecha de vencimiento de la revisión se aproxima, se debe programar cuanto antes para evitar la suspensión del servicio.

La Resolución CREG 059 de 2012 establece que las empresas distribuidoras de gas natural deben informar a las personas suscritas al servicio, el estado de su Revisión Periódica y, además, debe notificar oportunamente los plazos para su realización a través de la factura y otros canales oficiales de la empresa.

En cumplimiento de esta normativa, Surtigas informa el estado de la Revisión Periódica (5) meses antes del vencimiento del plazo mediante la factura del servicio y una carta personalizada. A partir de esa notificación inicial, la empresa continúa enviando recordatorios mensuales a través de la factura, hasta que la revisión sea realizada y certificada por un organismo de inspección acreditado.

Recuerde que la Revisión Periódica consiste en una inspección técnica a la instalación interna de gas natural donde se determina si está operando en condiciones seguras y no representa riesgos para las personas. Esta inspección es obligatoria y está establecida en el código de distribución de gas combustible, Resolución CREG 067 de 1995 y sus modificaciones.

Programe su revisión periódica llamando a las líneas de atención 164 o 018000910164 desde teléfonos fijos o celulares, o a través de la página web https://www.surtigas.com.co/autogestion-revision-periodica