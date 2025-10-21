Hable con elPrograma

¿Qué viene en el caso Álvaro Uribe luego de que tribunal lo declarara inocente?

Francisco Bernate, abogado penalista, explicó qué viene en el caso contra Álvaro Uribe Vélez tras fallo en segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá.

El abogado penalista Francisco Bernate pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de declarar inocente al expresidente Álvaro Uribe Vélez y tumbar la condena de 12 años de prisión a la que lo habían sentenciado en primera instancia.

¿Qué viene para el caso Álvaro Uribe?

La Corte Suprema hizo un análisis de forma. Se tienen cinco días para presentar un documento en el que se dice ‘interpongo casación’. Luego se tienen 30 días para sustentar el recurso. Una vez se hace eso, se designa un magistrado ponente por sorteo y ese presenta una ponencia y la admite”, dijo.

Añadió que, una vez se admite la ponencia, se convoca a una audiencia de 10 minutos, el magistrado presenta el proyecto de fallo que la Sala puede o no acoger.

Resaltó también que en Colombia de 100 casaciones que se interponen se aceptan cinco y prosperan 0.5. “Es un recurso exigente y difícil”.

Cualquier tiempo pasado fue anterior

