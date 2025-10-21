Primer cabildo de los músicos en Cartagena

Por primera vez en la historia de la ciudad Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad se realizara el Cabildo de Los Músicos.

Parte de la cancha de microfútbol de la 4a. Etapa del Barrio El Campestre, recorre la arteria principal que enlaza los barrios Campestre, Almirante Colón y Los Caracoles, para llegar al Estadio de Softbol de Los Caracoles.

Es una manifestación pacífica cultural que enmarca las Fiestas de Noviembre en Cartagena de Indias y los sonidos en vivo de los músicos, base de la dignidad del Patrimonio Inmaterial.

Está actividad contempla La Gran Parada Cultural y Ángeles Somos (Recientemente incluido en la lista de patrimonios culturales de Colombia) Es la verdadera integración de la comunidad musical y cultural “Tu Derecho a la Música con Dignidad y Respeto”.