Presunto cazador capturado con arma de fuego en zona rural de Río Viejo

En desarrollo de los planes de control y prevención que adelanta la Policía Nacional en el marco de la estrategia “Seguros, Cercanos y Presentes”, fue capturado en flagrancia un hombre de 37 años de edad por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

La acción policial se registró en la vía que conduce del municipio de Río Viejo hacia Norosí, cuando la patrulla de vigilancia realizaba labores de patrullaje y control. Durante el procedimiento, los uniformados registraron un costal que el ciudadano llevaba terciado en el hombro, encontrando en su interior una escopeta calibre 12, con cuerpo metálico, empuñadura de madera y cuatro cartuchos.

De acuerdo con información aportada por la comunidad, el hombre presuntamente se dirigía hacia la zona rural con la intención de realizar actividades de caza, una práctica que pone en riesgo la vida de los animales silvestres y afecta el equilibrio ecológico de la región.

La Policía Nacional recuerda a la ciudadanía que la caza ilegal de fauna silvestre está prohibida y puede acarrear sanciones penales y ambientales. Proteger las especies nativas es fundamental para conservar los ecosistemas y garantizar la sostenibilidad ambiental del territorio.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El señor coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, señaló que:

“Seguimos realizando controles en las zonas rurales para prevenir el porte ilegal de armas y evitar la caza indiscriminada de animales silvestres. Invitamos a la comunidad a denunciar cualquier hecho que atente contra el medio ambiente a la línea de emergencia 123.”

El capturado y el arma incautada fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de que un juez de la República defina su situación judicial.