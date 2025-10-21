Policía Nacional promueve jornadas de prevención y convivencia en María la Baja

La Policía Nacional sigue con la estrategia “Seguro, Cercano y Presente”, llevando a cabo una jornada de campañas preventivas y educación ciudadana en el municipio de María la Baja, Bolívar, específicamente en el sector del Coliseo El CIC.

Durante la actividad, liderada por la Policía Comunitaria en coordinación con la Policía de Infancia y Adolescencia, la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía Municipal, se desarrollaron espacios pedagógicos, recreativos y de diálogo bajo el lema “Bolívar es mejor en cada rincón”.

Estas campañas estuvieron enfocadas en la prevención del maltrato animal y la violencia contra niños, niñas y adolescentes, promoviendo la autoprotección, la convivencia pacífica y la cultura de la denuncia, recordando a la ciudadanía las líneas de atención 155 (orientación a mujeres) y la app 123 para reportes de emergencia.

En lo corrido del año, la Policía Nacional en el departamento de Bolívar ha desarrollado 4.340 campañas preventivas, impactando de manera positiva a comunidades urbanas y rurales, fortaleciendo los valores de respeto, convivencia y solidaridad ciudadana.

El señor coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, manifestó que “estas actividades continuarán realizándose en todos los municipios del departamento, llevando un mensaje de prevención, respeto y unión, porque creemos firmemente que un Bolívar seguro se construye con el compromiso de todos”.

Con estas acciones, la institución reafirma su compromiso con la seguridad, la prevención del delito y la construcción de entornos más seguros y solidarios, fortaleciendo la confianza y cercanía entre la institución y la comunidad bolivarense.