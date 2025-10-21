Pagar por un trámite gratuito: el error que te puede salir caro y demorado / mmunoz17

En los últimos meses se ha vuelto común que algunas personas recurran a terceros para gestionar sus diligencias personales. Esta situación ha facilitado la proliferación de llamados tramitadores que, a cambio de dinero, ofrecen adelantar Peticiones, Quejas o Reclamos (PQR) relacionados con el servicio de energía.

No obstante, estas prácticas representan un abuso hacia los usuarios, ya que generan costos innecesarios y no aportan ningún beneficio real. Por el contrario, en muchos casos, los trámites adelantados por tramitadores no cumplen con los requisitos legales, lo que puede terminar dilatando la solución de las solicitudes y ocasionando mayores gastos al cliente.

Los tiempos están definidos por ley

De acuerdo con la normatividad vigente, el tiempo máximo de respuesta para una Petición, Queja o Reclamo (PQR) es de 15 días hábiles, conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, que regula el derecho fundamental de petición. Este plazo aplica para las empresas de servicios públicos domiciliarios, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 152 de la Ley 142 de 1994, que establece el procedimiento para la atención de peticiones, quejas y reclamos por parte de los prestadores del servicio.

Asimismo, la cláusula 76 del Contrato de Condiciones Uniformes (CCU) de Afinia establece que las solicitudes presentadas por los usuarios serán atendidas dentro del término de 15 días hábiles contados a partir de la fecha de su presentación, y que la empresa está obligada a responderlas de manera clara, completa y oportuna, sin que se requiera la intervención de terceros.

Esto significa que ningún tramitador tiene la capacidad de acelerar o retrasar el proceso, ya que los plazos están establecidos por la ley y deben cumplirse estrictamente.

En este orden de ideas, acudir a un tramitador no solo expone a los clientes-usuarios a fraudes, sino que implica gastar dinero de manera innecesaria. Los trámites relacionados con PQR son completamente gratuitos y se pueden realizar de forma directa, sin intermediarios, a través de los canales oficiales de atención de Afinia, que garantizan seguridad, transparencia y acompañamiento profesional:

Página web oficial: www.afinia.com.co

Línea Afinia 115

Línea gratuita nacional: 01 8000 919191

Oficinas comerciales, donde asesores especializados ofrecen atención personalizada sin costo alguno.

Teniendo en cuenta lo anterior, la empresa Afinia, filial del Grupo EPM, hace un llamado a la ciudadanía para evitar el uso de intermediarios y proteger la legalidad del servicio. Confiar en tramitadores pone en riesgo el bolsillo de los clientes-usuarios, retrasa la solución de las solicitudes y fomenta prácticas fraudulentas.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Todos los trámites ante la empresa son seguros, gratuitos y atendidos directamente por asesores oficiales, garantizando respuesta dentro de los tiempos que establece la ley y sin riesgo de perder dinero.