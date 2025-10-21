Paciente Raúl Alberto Acosta será traslado a Fundación Valle del Lili, en Cali

Luego de la gestión de acompañamiento de la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), en cabeza de su director, Rafael Navarro España, ante la Nueva EPS, se logró que el señor Raúl Alberto Acosta Herazo sea trasladado a la fundación Valle del Lili, en Cali, donde seguirá con el tratamiento de la enfermedad que padece.

“Desde el Dadis hemos hecho acompañamiento para que nuestro conciudadano sea trasladado en una ambulancia área, desde la ciudad de Medellín, donde recibe atención médica en el Hospital Pablo Tobon Uribe, hasta la ciudad de Cali”, dijo Navarro.

El director del Dadis agregó: “De esta manera, queremos darle tranquilidad a la ciudadanía y su familia, ya que el paciente será traslado en las próximas horas para recibir el tratamiento que necesita”.