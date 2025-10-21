Onda tropical (AL98) con probabilidad de formación ciclónica

Presenta una probabilidad de formación ciclónica del 50 % en las próximas 48 horasy del 80 % en los próximos siete días.

De acuerdo con la MTACT,el sistema aún no representa afectación directa sobre el territorio colombiano, pero podría generar lluvias de variada intensidad y ráfagas de viento en amplios sectores de la región Caribe y en la zona marítima del país durante los próximos días.

Actualmente, la perturbación se localiza al este delmar Caribe con vientos cercanos a 55 km/h y oleaje de hasta tres metros, especialmente hacia el nororiente.

Los análisis recientes indican un incremento en la organización y convección del sistema, y se prevé que en las próximas 48 horas se acerque al litoral norte del Caribe colombiano, lo que podría ocasionar vientos superiores a 63 km/h en áreas marítimas del centro y oriente del país.

Por estas condiciones, la Mesa Técnica eleva el estado de alerta a nivel de Aviso para los departamentos de La Guajira, Magdalena, Atlántico y Bolívar, y se declara el estado de Vigilancia para Córdoba, Sucre, Antioquia, el Golfo de Urabá y el archipiélago de San Andrés,Providencia y Santa Catalina.

Las autoridades mantienen activos el Protocolo Nacional de Alerta por Ciclones Tropicales y el Plan Nacional de Respuesta, al tiempo que los consejos departamentales y municipales de Gestión del Riesgo deben reforzar los planes de contingencia y acciones de preparación, especialmente en los territorios declarados en Aviso y Vigilancia.

La Autoridad Marítima Nacional (DIMAR), a través de las capitanías de puerto, informará sobre posiblesrestricciones y medidaspreventivas para la navegación y las actividades costeras. Por su parte, la Aeronáutica Civil recomendó mantener el monitoreo constante de los reportes meteorológicos (METAR, TAF y SIGMET) y activar planes de contingencia ante posibles aumentos de precipitación y viento en la región Caribe.

La Mesa Técnica de Alerta por Ciclones Tropicales continuará con el seguimiento del fenómeno y emitirá un nuevo comunicado a las 20:00 horas de este 20 de octubre de 2025, o antes si las condiciones lo ameritan.

La Mesa Técnica está conformada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), la Dirección General Marítima (DIMAR), la Aeronáutica Civil, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).