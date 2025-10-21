Materiales inflamables complicaron el incendio: Bomberos de Cartagena tras emergencia en Bazurto

Durante cuatro horas, seis máquinas del Cuerpo de Bomberos de Cartagena atendieron un incendio que acabó con varios almacenes en el mercado de Bazurto.

La conflagración se presentó principalmente en dos negocios que comercializan ropa y calzado ubicados sobre la Av. Pedro de Heredia, hasta donde llegaron más de 20 unidades bomberiles con apoyo de carrotanques del vecino municipio de Turbaco. Las llamas se propagaron rápidamente debido a la gran cantidad de elementos inflamables almacenados en bodegas.

“Había ropa, plástico, papelería, químicos dentro de los locales, pero por fortuna de Dios y el despliegue de toda la institucionalidad; cuerpo de bomberos, Oficina de Gestión del Riesgo, Aguas de Cartagena, DATT y Policía, logramos controlar el incendio de manera exitosa”, declaró Jhonny Pérez, director de bomberos en la capital bolivarense.

Por ahora las causas del siniestro son materia de investigación, pero preliminarmente se habla que las pérdidas superarían los 500 millones de pesos.